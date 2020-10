Barcelona se opone al cierre de bares y restaurantes decretado por la Generalitat

14 de octubre de 2020 (15:10 CET)

Las drásticas medidas de la Generalitat con el cierre de bares y restaurantes han causado estupor en el ayuntamiento de Barcelona. El primer teniente de alcalde, el socialista Jaume Collboni, cree que el cerrojazo a la hostelería es "desproporcionado" y le ha parecido una decisión "apresurada".

En una entrevista a la SER Catalunya, Collboni ha asegurado que existe un abanico de medidas que se pueden tomar antes de llegar a este drástico punto. El número dos del consistorio de Ada Colau ha tildado de "apresuradas" las medidas y ha recordado que la Generalitat ha pasado de querer reabrir discotecas a la severidad.

"Con la información que tenemos es una decisión desproporcionada, sobre todo cuando hace solo una semana la misma Generalitat se planteaba reabrir las discotecas", ha defendido. El teniente de alcalde también ha criticado que la Generalitat no se haya puesto en contacto y que se hayan enterado de la noticia por los medios de comunicación.

Collboni empatiza con la "frustración y enojo" del sector

Collboni ha empatizado con la "frustración y enojo" del sector, que ya ha anunciado que recurrirá la decisión. El teniente de alcaldo ha llegado a plantear si se trataba de un globo sonda para ver la aceptación de la medida, algo que ha quedado desmentido al anunciar el Govern la medida.

Este no ha sido el único reproche de Collboni, que le ha afeado al gobierno interino de Pere Aragonès que no use la aplicación Radar Covid del ministerio de Sanidad para detectar contactos de positivos. La mano derecha de Ada Colau ha asegurado que Cataluña es la única autonomía que no la usa: "Alguien ha decidido que tiene que haber una app catalana".

Freno a la actividad deportiva y bajada de aforos

Las medidas que ha impuesto la Generalitat no solamente incluye el cierre de bares y restaurantes, que solo podrán servir comida para llevar, sino que también se impone la suspensión de las competiciones deportivas excepto las estatales e internacionales.

Además, los mercados ambulantes y los comercios deberán limitar sus aforos al 30% mientras que se deberán cancelar todas las ferias, congresos y convenciones. Asimismo, los parques y jardines se cerrarán a las 20.00 horas. La Generalitat ha anunciado varias restricciones que irán acompañadas de medidas de compensación económica y reformas legislativas de alivio.

