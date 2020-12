02 de diciembre de 2020 (16:05 CET)

En el mundo se han detectado menos de 30 casos de reinfección de coronavirus y uno de ellos ha sido en España, el priimero que se descubre en el país.

El Servicio de Microbiología y Enfermedades Infecciosas del Hospital Gregorio Marañón, en Madrid, ha descrito el caso de una mujer de 53 años que sufrió una segunda infección más grave cuatro meses y medio después de la primera, por la que también fue ingresada en el hospital pero durante menos tiempo y en mejores condiciones.

La investigación científica de este inédito episodio de reinfección de Covid-19 ha sido publicada en Research Square. A la mujer le afectaron dos cepas distintas del coronavirus en agosto, cuando ya estaba más que recuperada de la primera infección, que tuvo lugar en abril. La segunda variante del virus le perjudicó tanto que tuvo que ser hospitalizada.

Además, se trata del primer caso registrado de reinfección en el que la paciente tuvo capacidad de transmitir el virus. Hasta ahora, el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés) no tenía constancia de que una persona reinfectada fuera capaz de transmitir el virus a terceros, pero este estudio así lo demuestra.

Para realizar la investigación, los expertos del Gregorio Marañón, liderados por Darío García de Viedma, hicieron la secuenciación de genoma completo del virus, realizaron entrevistas epidemiológicas exhaustivas de los casos y relataron la cadena de transmisión que ocurrió alrededor de esta reinfección.

El hospital cuenta con alrededor de 1.000 cepas secuenciadas del SARS-CoV-2, lo que desde luego facilitó las labores.

17 días ingresada por reinfección de Covid-19

El hospital ha explicado que, "no solo se ha podido determinar que la variante que reinfectó a la paciente corresponde con las que circulaban en su entorno epidemiológico, sino que se ha descrito, por primera vez, cómo la paciente, una vez reinfectada, provoca una transmisión posterior en su entorno cercano".

"Gracias al estudio de los investigadores del Hospital Gregorio Marañón se ha podido demostrar que en este caso, la paciente, una vez reinfectada, ha transmitido esa segunda variante de la cepa a su entorno cercano, casos que no habían tenido un episodio de covid previo, y que, por tanto, se habían infectado como resultado de la exposición a la paciente reinfectada", añade.

A los investigadores no les valía con que la paciente hubiera tenido dos episodios de Covid-19 separados en el tiempo para confirmar la reinfección, sino que también demostraron microbiológicamente que la cepa del virus que causó la reinfección no era la misma que provocó su primer contagio. De hecho, la variante de la segunda infección "no existía" al momento de la primera.

En concreto, durante la reinfección, la mujer transmitió el virus a otras siete personas. Los investigadores señalan que la paciente no tenía condiciones de riesgo para la reinfección, salvo asma, pero que aún así tuvo que ser ingresada. Fue dada de alta 17 días después.

Si le ha interesado esta información, únase a nuestro canal de Telegram para recibir toda las novedades nacionales e internacionales que publicamos sobre el coronavirus: https://t.me/economiadigital_es