La reinfección por coronavirus no genera inmunidad ni en pacientes jóvenes

02 de noviembre de 2020 (18:15 CET)

¿Es la inmunidad de rebaño una buena fórmula para combatir la pandemia? Algunos científicos sostienen que no, puesto que la reinfección por Covid-19 es posible y cada vez son más los estudios y los expertos que señalan una posible reinfección, y ponen en duda que se genere inmunidad.

La reinfección incluso podría ser más grave en la segunda toma de contacto. Así lo ha asegurado un estudio de la Universidad de Nevada que ha publicado The Lancet, que ha estudiado casos de contagios por segunda vez en una misma persona con sorprendentes hallazgos.

Los investigadores han defendido que en estudios de de inmunidad de otros coronavirus, la pérdida de la inmunidad se suele producir entre el año y los 3 años. Cuando una persona se infecta de Covid-19 genera como resultado anticuerpos neutralizantes, aunque los estudios todavía no aclaran qué grado puede proteger.

"La exposición podría no garantizar la inmunidad"

La prueba del estudio versa sobre un paciente de 25 años que sufrió dos veces la infección. La primera visita al centro médico se produjo en abril de 2020, y la segunda entre finales de mayo y principios de junio: "La discordancia genética de las dos muestras de SARS-CoV-2 fue mayor de lo que podría explicarse por la evolución in vivo a corto plazo".

Los expertos han concluido en que sí es posible volver a infectarse de coronavirus y que el haber estado expuesto una vez no solo no reduce los síntomas sino que, al enfrentarse a una genética diferente, los síntomas pueden ser iguales o más graves, como le ocurrió al paciente de la muestra: "Por lo tanto, la exposición previa podría no garantizar la inmunidad total en todos los casos".

Una opinión muy distinta tiene el director mundial de I+D del área de oncología de la farmacéutica británica AstraZeneca, el doctor Josep Baselga. En una entrevista a RAC1, se le ha preguntado por la reinfección de pacientes y ha asegurado que la inmunidad "no son seis meses", aunque desconoce cuánto tiempo podría durar aunque ha reconocido que podría ser duradera.

La vacuna de AstraZeneca: prevista para enero

El investigador ha asegurado que la vacuna podría estar lista para finales de noviembre o principios de diciembre, para disponer del fármaco para la inmunidad. La farmacéutica, que ha desarrollado este proyecto de la mano de la Universidad de Oxford, prevé 3 billones de vacunas para enero y que en el primer trimestre de 2021 la vacunación ya esté avanzada.

Baselga ha defendido que la vacuna no será para Estados Unidos o para Europa, sino que tiene una vocación global y que se venderán a precio de coste, que está fijado en dos euros: "Si los estudios son positivos, tendremos las dosis en enero, lo que no sabemos es cuáles serán los canales de distribuciones".

¿Cómo funcionará la vacuna de AstraZeneca? El investigador de la farmacéutica ha explicado que a través de la inoculación del material genético del virus, para que el sistema inmunológico se ponga a funcionar y generar anticuerpos contra la enfermedad.