03 de diciembre de 2020 (14:13 CET)

¿Cómo debe ser la Nochebuena en plena pandemia de coronavirus? Expertos y autoridades sanitarias de diferentes países tienen diferentes respuestas, pero todos coinciden en algo: esta Navidad no será normal y toda la ciudadanía debe extremar precauciones, especialmente si en las actividades de la temporada festiva participarán personas vulnerables de una infección grave de Covid-19.

En España, el Gobierno ha acordado con las comunidades autónomas cuatro medidas aplicables a casi todo el territorio, siendo las islas excepciones en algunos casos. Del 23 de diciembre al 6 de enero, todas las regiones peninsulares deberán limitar la entrada y salida de sus territorios, con la excepción de aquellos desplazamientos a los lugares de residencia de familiares o allegados, siempre entendiendo que ninguna reunión puede superar las diez personas.

El Gobierno español recomienda que las cenas de Navidad y Nochevieja sean solo entre miembros de un mismo grupo de convivencia. El toque de queda de esas señaladas fechas será a las 1.30 horas y las comunidades deben prohibir la celebración de eventos masivos entre el día 23 y el 6 de enero del año entrante. Por lo demás, el Ministerio de Sanidad ha lanzado una guía de recomendaciones básicas para ese periodo.



Abrir las ventanas entre 10 y 15 minutos por hora es recomendable para evitar riesgos por Covid-19 | EFE/Archivo

Ventilar al menos 10 minutos por hora

Sanidad aconseja a los españoles, primero, realizar cuantas actividades sea posible al aire libre. Difícilmente una cena de Nochebuena o Nochevieja se celebrará en un parque estando en pleno inicio del invierno, de forma que la otra recomendación es ventilar cuanto tiempo sea posible los hogares o espacios interiores en que se realicen las fiestas de Navidad o fin de año. Para ello, es importante abrir ventanas o puertas.

Si bien Sanidad no precisa cuánto tiempo mínimo debe ventilarse en interiores en el contexto de una reunión familiar o con amigos, expertos y científicos dicen que abrir ventanas (idealmente ubicadas en dirección opuesta, de forma que el aire pueda transportarse) entre 10 y 15 minutos por hora sería suficiente para reducir riesgos. Todo indica, pues, que no podremos estar sin abrigo durante las cenas navideñas.

En caso de que la celebración sea en un restaurante, Sanidad ha establecido que se deberán cumplir los límites de aforo en interiores y exteriores vigentes en cada comunidad autónoma.

Los establecimientos de hostelería están obligados a garantizar una ventilación adecuada en interiores y, como ya se ha dicho, en general lo aconsejable es usar las terrazas o bien favorecer un mayor uso del espacio público.



Demostración del uso de la mascarilla antes de comer y al servir la cena de Navidad | EFE/EUA

¿Mascarilla cuando no estamos comiendo?

Las posiciones sobre el protagonismo que debe tener la mascarilla en las cenas navideñas difieren. Por ejemplo, el Gobierno español simplemente dice que es recomendable el uso de la mascarilla "todo el tiempo posible" y, en los restaurantes, bares o cafeterías, se pide "reforzar" el mensaje de su uso "cuando no se esté comiendo ni bebiendo, y se evitará comer del mismo plato".

El uso de la mascarilla en restaurantes mientras no se está consumiendo comida o bebida ya empieza a ser usual, pero, ¿realmente debemos usarla en nuestras casas? Entendiendo que es probable que en las cenas de Nochebuena y Nochevieja se mezclen grupos de convivencia, que a su vez suponen el ingreso desde el exterior de personas ajenas al domicilio, hay quien cree que no es desmedido aconsejar su uso en los hogares.

El Gobierno irlandés, por ejemplo, anima a que la mascarilla esté puesta la noche de Navidad cuando se está cocinando y sirviendo comida, y pide limitar la cantidad de personas presentes en la cocina. Incluso hay expertos que prevén el uso de la mascarilla al cantar los villancicos. El profesor de microbiología de la Universidad Autónoma de Madrid, José Antonio López, ha dicho que en su casa "llevaremos mascarilla hasta el momento de la cena".



Un niño se desinfecta las manos después de que le tomen la temperatura a la entrada de un colegio de Barcelona | EFE/MP/Archivo

Varios lavados de manos

Quizá la medida anti-Covid más longeva desde que inició la pandemia, el lavado correcto de manos sigue siendo esencial, según los expertos. Sanidad se ha limitado a pedir un "lavado de manos frecuente" estas Navidades, pero conviene repasar aquellas situaciones que lo ameritan. Lo primero: cuando alguien llega a casa, o cuando nosotros llegamos a otro domicilio, debemos lavarnos inmediatamente las manos con jabón.

Quienes cocinen o sirvan la comida deben velar también por el frecuente lavado de manos y, por supuesto, antes de sentarse por fin a cenar habrá que volver a desinfectarlas.

La recomendación sigue siendo evitar el contacto físico a toda costa. Para saludar lo mejor es no abrazar, dar besos o estrechar las manos, sino tirar del saludo del codo o de pies. Si hay contacto físico entre no convivientes, lavarse las manos se convierte en tarea urgente.

Los asesores científicos para la Covid-19 del Gobierno británico dicen que, si están involucrados objetos compartidos, debe garantizarse la higiene de manos y evitarse el contacto de las manos con los ojos.

Para recordar a los niños la importancia del lavado de manos, los expertos creen que es una buena idea hacer carteles para colgar durante las celebraciones navideñas.



Demostración sobre las pautas a seguir a la hora de sentarse a la mesa y servir la comida y el vino en Navidad | EFE/EUA

Reuniones cortas, tiempo de calidad

El toque de queda a las 1.30 horas que se impondrá en España en las noches del 24 al 25 de diciembre y del 31 de diciembre al 1 de enero se ha presentado como una medida para dar tiempo suficiente a los ciudadanos de regresar a sus casas después de ir a reuniones de Navidad o Nochevieja en casa de familiares o amigos. Este toque de queda ampliado también ayudará a que las cenas no se alarguen más de lo prudente.

Pero muchos expertos subrayan que, más allá de los toques de queda, las reuniones entre no convivientes, si no pueden celebrarse al aire libre, deben ser lo más cortas posible.

Los expertos británicos dicen que las cenas de Nochebuena o fin de año "deberían estar retringidas cuanto sea posible y de una corta duración de tiempo de calidad". Se entiende que todos queremos ver a nuestros seres queridos, pero este año menos es más.

Esto también supone la recomendación de no quedarse a dormir en casas ajenas durante las fiestas. Si se da la circunstancia de que alguien tiene que quedarse en otra casa, lo aconsejable es que no compartan habitación personas no convivientes y que los niños de la familia no duerman en el mismo lugar que otros niños sino que lo hagan en el mismo cuarto que sus padres.



Una imagen que no debería repetirse en las fiestas navideñas de 2020: el baile y el canto en grupo no son recomendables en plena pandemia | EFE/JA/Archivo

Sin juegos de mesa y, de ser posible, sin baile

Una de las recomendaciones más llamativas del Gobierno británico es la de evitar los juegos de mesa durante las Navidades. Especialmente si se trata de juegos que involucran muchos objetos compartidos, siempre en el contexto de que se espera que las reuniones navideñas sean entre distintos grupos de convivientes. Es preferible que se hagan juegos de preguntas o concursos que no involucren tantos objetos compartidos.

En el campo de las actividades extragastronómicas de estas fiestas, habrá que tener mucho cuidado. Antes mencionamos lo de evitar los villancicos, pero en realidad la recomendación es que los grupos de personas intenten no hacer lo que toda la vida han hecho en estas celebraciones: cantar a todo pulmón los temas del momento y, por supuesto, de antaño, un ritual del que este año habrá que desprenderse, por más que duela.

De igual forma, las sesiones de baile no están recomendadas. Las actividades aeróbicas han sido vinculadas a brotes de coronavirus por la intensidad de la respiración de sus participantes, pues no hay que olvidar que el virus que provoca la enfermedad de la Covid-19 se transmite por contacto tanto con gotículas y partículas exhaladas al respirar, hablar, toser o estornudar, o por los aerosoles que flotan en el aire porque pesan menos que las gotas.



Así fue la fiesta de Halloween de los trabajadores de Zoom, por Zoom | Zoom/Archivo

Quedarse en casa, celebrar telemáticamente o posponer

Pese a que los ciudadanos en España tendrán la posibilidad de esquivar los cierres perimetrales de las comunidades si justifican que su desplazamiento es para visitar a familiares o allegados que viven en otro territorio, lo cierto es que lo que los expertos y científicos no dejan nunca de decir es que lo ideal este año sería posponer las celebraciones o hacerlas telemáticamente, usando Zoom o Whataspp. Sanidad pide "quedarse en casa", que es un poco lo mismo.

"No podemos negociar con el virus que vamos a tener unas Navidades tranquilas, porque va a hacer frío y en interiores hay más riesgo. 25 de diciembre, Zoom, Zoom, Zoom…", decía hace unas semanas la viróloga del CSIC, Margarita del Val. Y la investigadora no está sola en esto: respetando la libertad de las personas a tomar las decisiones que consideren apropiadas, los científicos son partidarios de no hacer grandes celebraciones y quedarse en casa.

Pedro Rascado, coordinador del plan de contingencia de Galicia contra la Covid-19, explicó hace poco cómo celebrará él esta Navidad. "Iré de paseo con mi pareja, con mascarilla. Iré a hacer compras con mi pareja, con mascarilla. Iré a tomar café, con mascarilla. Me reuniré con mis familiares en un exterior y con mascarilla, y las comidas serán con los que vivimos en la misma casa".

Si le ha interesado esta información, únase a nuestro canal de Telegram para recibir toda las novedades nacionales e internacionales que publicamos sobre el coronavirus: https://t.me/economiadigital_es