La OMS endurece sus recomendaciones sobre mascarillas, pero las desaconseja en el deporte

02 de diciembre de 2020 (13:42 CET)

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha publicado una nueva guía en la que recoge nuevas recomendaciones sobre el uso de mascarillas. Mientras que la última actualización se centró en el uso de este producto en menores de edad, esta versión actualizada incluye una sección sobre consejos sobre su uso para personas sanas en entornos comunitarios.

Basado en pruebas científicas, este documento recomienda usar la mascarilla al recibir visitas en casa siempre que no se sea posible mantener la distancia o la ventilación no sea la suficiente. En cambio, desaconseja su uso en un ámbito: el deporte.

“Es recomendable usar la mascarilla cuando hay un visitante que no es miembro del hogar y la ventilación es deficiente, con apertura limitada de ventanas y puertas para la ventilación natural, o el sistema de ventilación no puede evaluarse o no funciona correctamente, independientemente de que se pueda mantener una distancia física de al menos un metro”, dicta el texto.

"Es recomendable usar la mascarilla cuando hay un visitante que no es miembro del hogar y la ventilación es deficiente"

Por otra parte, la OMS, que reconoce que todas sus recomendaciones requieren más investigación científica, apoya no usar mascarillas durante la actividad física intensa porque “pueden reducir la capacidad de respirar cómodamente”. “La medida preventiva más importante es mantener una distancia de al menos un metro y asegurar una buena ventilación cuando se hace ejercicio”, explican.

La OMS desaconseja el uso de válvulas en las mascarillas

Asimismo, también insiste en no utilizar máscaras con válvulas porque evitan la función de filtración de la mascarilla. "Se desaconseja el uso de válvulas que dejen escapar aire sin filtrar de la máscara y son una característica inapropiada para las máscaras utilizadas con el fin de evitar la transmisión", establece el texto.

En general, los principales cambios del documento se basan un uso “más amplio de las mascarillas” en los centros de salud y las zonas comunitarias. No obstante, en España el uso de las mascarillas ha estado generalizado desde los inicios desde prácticamente el comienzo de la desescalada tras el confinamiento en mayo. A principios de junio se decretó su uso obligatorio, pero la OMS limitaba su uso al personal sanitario y a casos positivos

Sin embargo, en este texto concluye que el uso de mascarillas "forma parte de las medidas de prevención y control para limitar la transmisión del SARS-CoV-2", por lo que ya recomienda su uso para "el público general".

Si le ha interesado esta información, únase a nuestro canal de Telegram para recibir toda las novedades nacionales e internacionales que publicamos sobre el coronavirus: https://t.me/economiadigital_es