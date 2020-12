10 de diciembre de 2020 (11:33 CET)

Un día llegará el fin de la pandemia de coronavirus, pero no el de la mascarilla. El uso de esta herramienta que protege de la Covid-19 “no desaparecerá de golpe”, ha asegurado Salvador Illa. Y es que para el titular de Sanidad, este elemento es muy útil y, en algunas sociedades como la asiática, hace tiempo que se convirtió en una prenda habitual.

Según ha explicado el ministro en Cadena Ser, hay algunos entornos en los que la mascarilla ha llegado para quedarse. "Cuando vayas a un centro médico, por ejemplo, o sitios donde haya más prevalencia o probabilidad de contagio, igual tenemos que llevar para siempre mascarilla y no nos parecerá raro. Ni incluso a los niños, que la están llevando y se están acostumbrando", ha indicado.

Illa ha participado esta semana en el podcast Buenismo Bien que presentan Manuel Burque y Quique Peinado. En la charla, el ministro elogió el papel que ha jugado la sociedad española durante la pandemia que, en su opinión, en todo momento ha estado a la altura.

Con carácter general la gente ha hecho un ejercicio de responsabilidad muy grande quedándose en casa

"Yo creo que a todos nos ha sorprendido el comportamiento que ha tenido la ciudadanía española, tanto en la primera como en la segunda ola", apuntó el titular de Sanidad, refiriéndose a las etapas más duras de los confinamientos.

"Con carácter general la gente ha hecho un ejercicio de responsabilidad muy grande quedándose en casa y vistiendo la mascarilla. La gente ha dado una lección de responsabilidad", concluyó.

La OMS endurece sus recomendaciones sobre mascarillas

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha publicado recientemente una nueva guía en la que recoge nuevas recomendaciones sobre el uso de mascarillas. Esta versión actualizada incluye una sección sobre consejos sobre su uso para personas sanas en entornos comunitarios.

Basado en pruebas científicas, este documento recomienda usar la mascarilla al recibir visitas en casa siempre que no se sea posible mantener la distancia o la ventilación no sea la suficiente. En cambio, desaconseja su uso en un ámbito: el deporte.

“Es recomendable usar la mascarilla cuando hay un visitante que no es miembro del hogar y la ventilación es deficiente, con apertura limitada de ventanas y puertas para la ventilación natural, o el sistema de ventilación no puede evaluarse o no funciona correctamente, independientemente de que se pueda mantener una distancia física de al menos un metro”, dicta el texto.

"Es recomendable usar la mascarilla cuando hay un visitante que no es miembro del hogar y la ventilación es deficiente"

Por otra parte, la OMS, que reconoce que todas sus recomendaciones requieren más investigación científica, apoya no usar mascarillas durante la actividad física intensa porque “pueden reducir la capacidad de respirar cómodamente”. “La medida preventiva más importante es mantener una distancia de al menos un metro y asegurar una buena ventilación cuando se hace ejercicio”, explican.

Si le ha interesado esta información, únase a nuestro canal de Telegram para recibir toda las novedades nacionales e internacionales que publicamos sobre el coronavirus: https://t.me/economiadigital_es