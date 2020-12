Coronavirus: la situación en Cataluña empeora

19 de diciembre de 2020 (11:55 CET)

La tercera ola de coronavirus golpea Cataluña. El virus continúa azotando y en las últimas 24 horas ha sumado 2.554 nuevos contagios confirmados y 33 fallecidos. Pero uno de los datos que más asusta es de la velocidad de propación (Rt) que, tras comenzar la semana en un 0,94%, en tan solo cinco días ya supera el 1,5. Rebasar el umbral del 1 supone la entrada en una fase expansiva de la enfermedad, y ese es el camino por el que va la región.

También preocupa el riesgo de rebrote (EPG). Según los datos del Departamento de Salud, actualizados este sábado, este índice de crecimiento potencial de la epidemia aumenta hasta los 336 puntos desde los 302 de ayer.

No obstante, la presión en los hospitales desciende un poco. Permanecen ingresadas 1.520 personas, 27 menos que ayer, de las que 329 permanecen en las unidades de curas intensivas, quince menos que el día anterior.

Pero este dato ligeramente positivo se debe, con casi toda probabilidad, ha que todavía no han llegado los casos más graves del repunte que se ha constatado esta semana, ha informado Efe. De momento, las altas que se dan corresponden a los enfermos que ingresaron por complicaciones en noviembre.

Cataluña empeora la incidencia de casos en los últimas 14 días

La incidencia de casos en los últimos 14 días (IA14) en Cataluña ha pasado de 229,06 a 239,19, según los datos epidemiológicos actualizados este sábado. Esta cifra se aleja en exceso del objetivo que se propuso el presidente Pedro Sánchez cuando declaró por segunda vez en pandemia el estado de alarma en España, que era de 25 casos de Covid-19 por cada 100.000 habitantes.

En cuanto al porcentaje de positividad, este dato arroja algo de luz. El número de casos de positivos que se detectan en las pruebas PCR y de antígenos ha bajado al pasar del 4,92% al 4,86%.

Por su parte, en la ciudad de Barcelona el riesgo de rebrote se ha situado en 302, un total de 33 puntos más que ayer, y la velocidad de propagación del virus es hoy de 1,63 desde los 1,43 de ayer.

Cataluña anuncia nuevas restricciones

Cataluña anunció este viernes nuevas medidas para frenar la pandemia que implicarán un endurecimiento de las restricciones de aforos y horarios que estarán en vigor desde el próximo lunes 21 de diciembre hasta el 11 de enero, con excepciones en días festivos. "Lo hacemos para salvar vidas y para salir de esta juntos y lo antes posible. Es imprescindible que apliquemos estas medidas con la máxima responsabilidad”, ha indicado el presidente en funciones Pere Aragonès.

“No estamos yendo bien y ante la constatación que sigue creciendo el número de personas contagiadas, el Govern ha decidido actuar porque hace falta frenar la Covid-19 como sea", ha apuntado. "No cumpláis las medidas solo para cumplir una norma, sino para protegeros -ha insistido, apelando a la responsabilidad ciudadana- se puede engañar a una norma, pero no al virus".

"No cumpláis las medidas solo para cumplir una norma, sino para protegeros"

Entre las nuevas normas destaca que solo se permiten dos burbujas de convivencia en Navidad, los desplazamientos por la región pueden ser solo con convivientes, se prohíbe a bares y restaurantes ofrecer servicios de cenas en el establecimiento (sí pueden para llevar) y se establecen franjas horarias para desayunos y comidas.

No obstante, sí cerrarán los restaurantes que se ubiquen en centros comerciales para limitar la interacción social. Lo mismo ocurrirá con los gimnasios que se encuentren en grandes superficies. En cambio, el resto de comercios podrán permanecer abiertos con las mismas restricciones que hasta ahora.

"Estas medidas sirven para limitar aglomeraciones. Lo que tratamos de evitar es que se vaya a comer allí y a pasar la jornada entre compras y ocio. Solo se compra y se vuelve para casa", ha especificado la portavoz del Govern.

"No se trata de criminalizar un sector. No hay sectores culpables. El virus no lo llevan los establecimientos, lo llevan los clientes. Por eso es importante que los comercios estén preparados con todas las medidas de protección", ha justificado Aragonès.

El 28 de diciembre el Govern revisará las nuevas restricciones

Estas medidas serán supervisadas por un plan especial de coordinación entre Mossos d'Esquadra y policías locales para garantizar su cumplimiento, especialmente en lo relacionado con la hostelería. Una vez que terminen las fiestas el Govern anunciará si se mantienen las restricciones o si se relajan. De momento, el día 28 se llevará a cabo una revisión para comprobar su efectividad o ver si es necesario un endurecimiento.

“La posibilidad de endurecer las restricciones siempre está sobre la mesa"

Además, Budó ha comunicado que el curso escolar se retomará el 11 de enero y no el día 8 como estaba previsto. De esta forma hay margen para detectar posibles contagios que se produzcan durante la Navidad.

"Todas las medidas se deben valorar muy bien porque estamos afectando la vida de las personas”, ha asegurado el president. “La posibilidad de endurecer las restricciones siempre está sobre la mesa", ha concluido.

