El Gobierno se contradice con el sueldo de los funcionarios

10 de septiembre de 2020 (13:32 CET)

El Gobierno, de nuevo, no se pone de acuerdo. Tras varias contradicciones de algunos de los ministros en relación a las bajas por cuarentena, surge un nuevo dilema: la congelación del sueldo de los funcionarios. Después de que saliera a la luz la intención del Ejecutivo de no subir el salario de los tres millones de empleados públicos que hay en España de cara a 2021, las reacciones no se han hecho esperar.

"No, no está (esta opción) encima de la mesa", ha aseverado la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, en una entrevista en Antena 3. Por el contrario, la vicepresidenta tercera, Nadia Calviño, sí ha dado pie a pensar que el Ejecutivo incluirá esta medida en los Presupuestos Generales del Estado: “Funcionarios y pensionistas han ganado poder adquisitivo en estos últimos años", ha indicado en la Cope.

Un alto cargo del Ministerio de Función Pública admitió a El País, medio que ha adelantado la noticia, que “no sería descabellado que se congelara el sueldo de los funcionarios o se subiera muy poco”. Pero Calvo ha negado que vaya a ser así: “Lo que hay es una propuesta de Presupuestos que quiere contar con el apoyo de todos los partidos políticos. Necesitamos unos presupuestos porque va a llegar la ayuda de la UE y necesitamos combinar con nuestras cuentas", ha explicado la vicepresidenta segunda.

El Ejecutivo tiene, desde este jueves, 20 días para presentar el proyecto de los Presupuestos Generales del Estado, antes del 30 de septiembre. Pero la mesa de negociación con los representantes de los trabajadores de la administración pública para tratar la subida de sueldo aún no se ha convocado.

"Las medidas que hemos puesto en marcha están siendo positivas para proteger a empresas y trabajadores, pero tienen un alto coste desde el punto de vista fiscal. Funcionarios y pensionistas son colectivos importantes para que la economía se recupere. Ahora mismo estamos montando la arquitectura de los presupuestos y las decisiones se tomarán teniendo en cuenta una multiplicidad de factores ", ha avisado Calviño, que no ha afirmado ni negado la congelación salarial.

Los sindicatos de funcionarios se indignan ante la congelación salarial

Los sindicatos han mostrado su indignación. En un comunicado, CC.OO ha criticado que el Gobierno vuelva al modelo de diálogo social en el que "primero informa a través de los medios de comunicación de lo que pretende hacer y, posteriormente, como hechos consumados, lo traslada a las mesas de negociación". Por ello, ha pedido abrir de manera inmediata la negociación del III Acuerdo para la Mejora del Empleo Público y Condiciones de Trabajo, así como comenzar una negociación real de los presupuestos.

En este sentido, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha asegurado que no aceptará medidas unilaterales por lo que urge también a iniciar una negociación con el Gobierno. Desde 2010, los empleados públicos arrastran una pérdida de poder adquisitivo de entre el 12,9% y el 17,9%, ha recordado el CSIF. Por lo tanto, reclama un acuerdo de legislatura que contemple una recuperación progresiva de la estructura salarial previa.