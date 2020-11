El presidente de la Cámara de Barcelona hace el trabajo sucio a JxCat con ERC

25 de noviembre de 2020 (17:04 CET)

El presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona, Joan Canadell, ha vuelto a la acción. El líder de la institución empresarial catalana ha vuelto a alardear de su adhesión a la línea dura del independentismo de Carles Puigdemont lanzando ataques contra ERC e ignorando a los dirigentes de los partidos constitucionalistas.

Canadell ha aprovechado las redes sociales para disparar contra ERC a menos de tres meses para los comicios del próximo 14 de febrero.

El presidente de la institución, que consiguió la presidencia de la mano de la candidatura Eines de País vinculada a la ANC, elude cualquier tipo de mención a los tres partidos constitucionalistas con representación en el Parlament.

"A finales de octubre hice llegar a los grupos de Esquerra, JxCat, CUP y Pdecat el posicionamiento del Consell General de Cambres de Catalunya sobre el déficit acumulado de infraestructuras y la necesidad de reducirlo en el presupuesto de 2020. Parece que ERC no escucha", ha explicado a través de Twitter.

Donar suport als pressupostos a canvi de diàleg i NO exigir q en els propis pressupostos s’inclogui 1 partida extraordinària d’infraestructures, és signar un xec en blanc i no avançar en el q li cal al teixit empresarial català. Com a president d @cambrescat ho lamento enormement