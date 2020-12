El PSOE aprobará la reforma del CGPJ contraria al acuerdo que mantiene con el PP

09 de diciembre de 2020 (14:26 CET)

El PSOE ha dado un nuevo paso para aprobar junto a Podemos la semana que viene la reforma que apuesta por limitar la capacidad de acción y sobre todo de nombramientos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Con esta maniobra aumenta la presión sobre el PP, con quien mantiene abiertas conversaciones para pactar la renovación del Poder Judicial en una línea opuesta a la reforma impulsada

El Partido Popular exige dejar fuera a Unidas Podemos de la elección de vocales del CGPJ así como un compromiso para no facilitar indultos a los presos del procés.

El PSOE está llevando al límite la negociación con el PP y ya ha situado en el pleno del 15 de diciembre, el último antes de las navidades, el punto de no retorno: o acuerdo con los populares o reforma a la brava del CGPJ (en contra de la opinión de la gran mayoría de jueces, magistrados y fiscales).

El episodio de La Plaza de esta semana analiza la situación de la justicia

El plan del Ejecutivo es que la proposición se tramite sin lectura única, se discuta y modifique durante el mes de enero, que es inhábil, y se apruebe ya en febrero tras las elecciones catalanas, algo que también conviene para beneficiar el calendario del PP en su estrategia en Cataluña.

Si tras este nuevo plazo o ultimátum el PP decidiese permanecer en el bloqueo y en la situación actual, el Ejecutivo se dispondría a descongelar la reforma íntegra de la ley del Poder Judicial, afirman fuentes socialistas.

La portavoz del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra, ha confirmado que la proposición se llevará al Pleno del próximo día 15 y, además, insiste en que "el acuerdo con el PP está cerrado", al igual que también lo ha asegurado la ministra portavoz, María Jesús Montero, quien ha añadido que "es un problema de actitud del PP" que no se decide a ponerlo en marcha.

"Acuerdo existe, acuerdo hay", ha dicho Lastra, quien ha pedido a los populares que "cumplan su palabra". Y ha advertido de que mientras el PP "deshoja la margarita" los socialistas seguirán impulsando su iniciativa con Podemos para limitar las funciones del CGPJ una vez acabado su mandato.

La portavoz socialista ha criticado por otro lado que el PP ponga como excusa para no cerrar el acuerdo la condición de que no esté Podemos representado en el Consejo, porque "no va a haber nadie de Podemos en el CGPJ, ni del PP ni del PSOE".

"Si estamos hablando de independencia judicial nos lo tendremos que creer todos, ha dicho Lastra, quien ha señalado que los vocales que se propongan deben ser "personas independientes".

"Lo que no es posible es lo que está intentando trasladar la derecha, que sus candidatos son independientes y los demás no, un absurdo más en estas bombas de humo para intentar retrasar" la renovación, que es, ha vuelto a recordad, un "mandato constitucional".

Otra propuesta 'congelada'

Lo que no aborda la propuesta que se quiere aprobar es el cambio del método de elección del Poder Judicial, que sí está en la ley exprés planteada por ambas formaciones el pasado octubre y la que Sánchez prometió dejar "congelada" hasta obtener el 'sí' del PP.

Esta reforma, en tramitación pero todavía guardada por los socialistas, sí que permitiría aprobar la renovación de los doce vocales jueces del Consejo por mayoría absoluta del Congreso (176 escaños) frente a los tres quintos (210) que se exigen ahora.

Con ese simple cambio, el Gobierno se garantizaría renovar la mayoría del Poder Judicial con los votos que permitieron la investidura de Pedro Sánchez hace 11 meses y con los ya pactados para los presupuestos de 2021, dejando fuera al principal partido de la oposición, el PP. De esa manera se cambiaría la actual mayoría absoluta conservadora del Consejo vigente desde hace siete años, cuando gobernaba el PP de Mariano Rajoy.

Podemos critíca el acuerdo PSOE-PP

“Que el PP diga que para renovar el CGPJ debemos ser excluidos es una provocación habitual”, ha dicho este miércoles el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, a través de las redes sociales.

Varios miembros de Podemos han criticado la disposición del PP a renovar el Poder judicial a cambio de dos condiciones: que el Gobierno no indulte a los presos del procés y que el PSOE deje fuera a Unidas Podemos.

"El Estado es de todos”, ha criticado el ministro de Consumo, Alberto Garzón. Mientras que el presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos, Jaume Asens, ha asegurado que esta condición en “inasumible”.