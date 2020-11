30 de noviembre de 2020 (17:26 CET)

El Partido Popular aleja el acuerdo con el PSOE para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). La portavoz parlamentaria, Cuca Gamarra, desmiente las declaraciones del ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, quien aseguró este lunes que habrá pacto con los populares "más pronto que tarde".

El vicepresidente Pablo Iglesias sale en defensa de su compañero y advierte al PP de que si no negocia, el Gobierno descongelará la reforma que Europa cuestiona. Las tensiones por la renovación de los órganos judiciales se desatan cuando un total de seis plazas deberán ser cubiertas en el Supremo en las próximas semanas.

En el PP no se fían del PSOE y explican a Economía Digital que "no ha cumplido" con lo prometido. En primer lugar, Sánchez tendió la mano a Pablo Casado asegurando que frenaría la reforma propuesta por el Ejecutivo de coalición, que pretende eliminar la mayoría de elección de los magistrados para no depender de los populares en la Cámara Baja.

Casado, sin respuesta de Sánchez

Este lunes se cumple la fecha límite para que el Congreso impida su tramitación y la reforma de PSOE y Unidas Podemos para modificar la mayoría de los tres quintos de la Cámara (en segunda vuelta) sigue activa. "La Ley no ha parado de tramitarse ni un minuto y la reforma sigue adelante en su tramitación parlamentaria", informó Gamarra para continuar calificando a Sánchez como "el Rey de la mentira".

El líder del PP, Pablo Casado, desveló este lunes, además, que hace cinco semanas telefoneó a Pedro Sánchez y todavía sigue esperando que le devuelva la llamada. "Yo lo que pido es que sea sincero y lo diga, oiga yo al PP ni le devuelvo las llamadas y me gusta pactar con Otegi y con el señor Rufián", aseveró el líder del PP.

Los populares también desconfían de los socialistas a la hora de dejar fuera a Podemos. La formación de Pablo Casado puso como 'conditio sine qua non' que los morados no participasen en el reparto de cuotas de los órganos judiciales. Un encargo que pidieron al ministro Campo y que, según fuentes del PP, "no ha podido cumplir porque Iglesias quiere estar en todo y tener el poder absoluto", insisten.

Tanto es así, que el propio líder de Podemos presionó este lunes a los populares asegurando que si no desbloquean la renovación del CGPJ, "no nos va a quedar más remedio que desbloquear la Ley", sentenció y añadió: "No se va a bloquear porque les parezcamos unos bolcheviques".

Vacantes por cubrir

Lo cierto es que el ministro de Justicia había dado de plazo hasta el próximo 4 de diciembre para desbloquear los nombramientos del CGPJ ante la inminente renovación de seis cargos en el Tribunal Supremo y cuando se cumplen, justamente, dos años con este órgano en funciones.

El presidente en funciones del CGPJ y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, propuso al Pleno del órgano de gobierno de los jueces seguir con los nombramientos de magistrados a la espera de un acuerdo inminente entre PSOE y PP. Mientras tanto, los vocales están dispuestos a seguir haciendo designaciones con el mayor consenso posible.

En el próximo pleno que se celebrará próximamente habrá que designar a los magistrados que sustituyan a Antonio Salas Carceller, magistrado de la Sala Civil del Supremo que se jubiló recientemente, así como al magistrado Eduardo Baena Ruiz, que dejó también la Sala Primera por el mismo motivo, así como en la Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal se jubilarán los magistrados Jorge Rodríguez-Zapata y Javier Borrego.

El PSOE podría reactivar su reforma

Los socialistas se mantienen a la espera de la última palabra del PP respecto a negociar la renovación de los órganos. Sin embargo, el as que tienen en la manga que, según el portavoz Rafael Simancas, "todavía no se ha discutido" es llevar su reforma al Pleno del próximo día 15 de diciembre para que fuera aprobada con el apoyo del Gobierno de coalición y la suma de sus socios de investidura y pronto de Presupuestos.

La decisión de incorporarla a un orden del día "aún no se ha adoptado", según Simancas, a la espera de si el PP se aviene a negociar. "Por ahora no llegan. Deben de venir de muy lejos. Ojalá y antes de que haya que adoptar una decisión antes del pleno del día 15, podamos contar con la aquiescencia del PP para que, entre todos, podamos renovar ese órgano", respondió el portavoz del PSOE.

El resto de partidos contemplan el rifi-rafe del PP y PSOE desde la barrera con opiniones diferentes, dependiendo de la formación. Por ejemplo, el portavoz de Vox, Jorge Buxadé, se refirió este lunes a la medida para señalar que "el pacto entre el ministro de la oposición (Pablo Casado) y el ministro del Gobierno nos lleva a que vamos a tener un CGPJ decidido por los partidos. Se acabó esa independencia judicial".

En su opinión, el acuerdo se cerró "hace tiempo" y son "las 30 monedas de plata" que Casado pagó por su rechazo a la moción de censura de Vox contra el presidente del Gobierno el pasado mes de octubre. Buxadé incidió en que sería "una muy mala noticia" para el país porque desoiría "el grito del pueblo español" de que los miembros del CGPJ los nombre los propios jueces.

El dirigente de Vox anticipó que su partido convocará concentraciones en todo el país el próximo día 6 de diciembre con motivo del Día de la Constitución para "defender España, para defender la libertad de los españoles y el orden constitucional".