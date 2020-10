Estado de alarma: Sánchez tendrá que rendir cuentas cada dos meses

28 de octubre de 2020 (21:23 CET)

El presidente del Gobierno se saldrá con la suya este miércoles y el Gobierno aprobará un estado de alarma hasta el próximo 9 de mayo aunque está dispuesto a levantarlo al cabo de cuatro.

Finalmente, el PSOE apoyará una propuesta de resolución de ERC para modificar el contenido del decreto ley con el que el Ejecutivo pide alargar el estado de alarma hasta el 9 de mayo de 2021. El portavoz republicano, Gabriel Rufián, negoció con su homóloga socialista, Adriana Lastra, una rutina de comparecencias del presidente cada dos meses.

Los socialistas tenían varias propuestas a escoger: los populares pidieron comparecencias de Sánchez cada dos semanas; Cs, Más País y Compromís, cada mes; y ERC, JxCat y Bildu, cada dos meses.

La oposición al completo rechazó la pretensión inicial del Ejecutivo de que fuera el ministro de Sanidad, Salvador Illa, quien en la comisión parlamentaria de su ámbito diera las explicaciones pertinentes.



El PSOE se arriesgaba a quedar desmarcado de la exigencia mayoritaria de que hubiera más control del Congreso, así que abrió con las formaciones del bloque de la investidura un campo de negociación centrado en que fuera Sánchez el que compareciera, no Illa, cuentan fuentes que han participado en las conversaciones.



El objetivo fue acordar una periodicidad que, no obstante, no llegara a la del estado de alarma que hubo entre marzo y junio, cuando el presidente acudió cada dos semanas.

Podemos desafía a Sánchez

Unidas Podemos desafía a Pedro Sánchez y votará junto a ERC para que el presidente del Gobierno acuda al Congreso cada dos meses y rinda cuentas sobre la aplicación del estado de alarma. Podemos se desmarca de la propuesta de su socio de Gobierno que plantea extender el estado de alarma hasta el 9 mayo.

Sánchez ofreció este miércoles revisar la vigencia de su medida excepcional para dentro de cuatro meses, el 9 de marzo, y que sea el Consejo Interterritorial de Salud el que tome una decisión al respecto en función de la evolución de la pandemia. Una oferta que no ha contentado a nadie a raíz de las enmiendas presentadas por la tarde en sede parlamentaria.

La formación de Pablo Iglesias también apoyará la enmienda presentada por el PNV para que enclaves como el Condado de Treviño, que está en territorio alavés pero pertenece a la provincia de Burgos, tenga que aplicar las restricciones que se aprueben en Álava. Los morados se acercan así a sus socios de investidura con la vista puesta en la aprobación de los Presupuestos y de las enmiendas que pretenden plantear al articulado del texto.

Podemos votará en contra del resto de iniciativas presentadas y se abstendrá en la propuesta planteada por Bildu, que también plantea una comparecencia bimensual de Sánchez.

El PP se abstendrá

Pablo Casado, finalmente, optará por la abstención en el decreto de estado de alarma, a pesar de que mantuvo dudas respecto al voto en contra.

Los populares ofrecieron a Sánchez un estado de alarma de ocho semanas, hasta el 20 de diciembre, con un control parlamentario en el que el presidente rinda cuentas en el Hemiciclo cada 15 días. Sin embargo, los socialistas habrían cedido hasta los dos meses como les piden los republicanos.

En las últimas horas, el Grupo Parlamentario Popular ha mantenido contactos con formaciones políticas salvo Bildu "para garantizar el control parlamentario.

Por la presión de la oposición, el Gobierno se ha visto en la obligación de rectificar y decir ahora que estaría dispuesto a un control de dos meses. Extremo totalmente insuficiente, como recogemos en nuestra proposición de resolución. No descartamos apoyar proposiciones de resolución de otras formaciones políticas destinadas a salvaguardar el control parlamentario", advierten fuentes populares.

Malestar ante la ausencia de Sánchez

En el texto queda recogido que el Consejo se reunirá cuatro meses después de la entrada en vigor de la prórroga, es decir, el 9 de marzo, pero también que si el criterio es favorable, será la Conferencia de Presidentes la que se dirija al Gobierno para pedir que decaiga la alarma.

El pleno del Congreso revivirá las sesiones de marzo, abril y mayo, cuando se autorizaron hasta seis prórrogas del estado de alarma. Hace dos semanas la Cámara fue informada sobre la alarma que afectó a Madrid capital, pero como se ha ampliado, no ha habido debate.

En la oposición hay descontento por que no sea Sánchez el que acuda este jueves al Hemiciclo a explicar por qué ha optado por un estado de alarma que, además de su duración, se caracteriza por que delega las medidas en los presidentes autonómicos.

Desde el Ejecutivo excusan la ausencia del presidente asegurando que participará en un Consejo Europeo Extraordinario para hablar sobre la pandemia. Sin embargo y según ha podido saber Economía Digital, el presidente intervendrá vía telemática a las 18:30 horas y la presentación del estado de alarma se celebra a las 9 horas en el Congreso.