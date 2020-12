Illa advierte que los test de farmacia "no son ningún pasaporte de seguridad"

07 de diciembre de 2020 (16:53 CET)

El Ministerio de Sanidad se pone en guardia ante un posible uso incorrecto de los test de autodiagnóstico de la Covid-19. La llegada de las fiestas navideñas y el incremento en la solicitud de pruebas para la detección del coronavirus, el ministro Salvador Illa ha hecho este lunes un llamamiento a prudencia y ha alertado de que los test que se venden en farmacias "no son ningún pasaporte de seguridad".

Salvador Illa ha asegurado que estos tipos de test no son ninguna "garantía" que permita incumplir las restricciones de la Covid-19. Las fiestas navideñas han provocado un incremento de solicitud de este tipo de pruebas, algo que el Gobierno ha querido poner de relieve como consecuencia de la crisis sanitaria: "Si se hacen un test en casa, la confirmación se tiene que hacer con un test en un centro sanitario".

"No son ningún pasaporte"

"Lo más importante es que se tenga en cuenta que no son ningún pasaporte ni garantía de que no tengamos que cumplir con todas las medidas de protección". No es la única autoridad sanitaria que se ha hecho eco de la situación, puesto que el secretario general de Salud de la Generalitat, Marc Ramentol, recomienda evitar estos test como "pasaportes" para las comidas de Navidad.

Además, ha recordado que la venta de este tipo de test en las farmacias está sujeto a la normativa del Estado y que habrá que ver cómo evolucionan los indicadores en las próximas semanas, aunque ha querido dejar claro que no recomienda su utilización "indiscriminada".

Eso no significa que los test de antígenos sean malos aliados para combatir la Covid-19. El secretario general de Salude la Generalitat ha señalado que los test de antígenos son una buena prueba diagnóstica y que por eso los están utilizando en los cribajes, pero que se tienen que utilizar bien, desde el proceso de obtención de la muestra hasta el seguimiento de contactos en caso positivo.

La situación de Cataluña: un drama a las puertas de Navidad

Mientras la polémica se sucede, Cataluña sigue a las puertas de que el virus de la Covid-19 pueda descontrolarse. El índice de contagio por coronavirus se ha situado en 0,99, una centésima más que el día anterior. Las hospitalizaciones por coronavirus también han crecido: la consellería de Salud ha notificado un total de 1.590, 75 menos que ayer. Los pacientes de la UCI también están en ascenso, de los 389 de ayer a los 395 de hoy, seis más.

Pero no todo son malas noticias. Según los datos de Salud, bajan los contagios. En las últimas 24 horas ha habido 595 nuevos positivos y desde el inicio de la pandemia se ha sumado un acumulado de 349.000. Este domingo se registraron 901 positivos, mientras que el sábado fueron de 1.359.

También ha bajado el riesgo de rebrote, que sigue a la baja tras las restricciones por la segunda ola de coronavirus del otoño. El número ha bajado ligeramente, al pasar de los 205 puntos del domingo hasta los 200 de este lunes. Pese a eso, las cifras tienen que tomarse con pinzas, dado el contexto por el puente de la Constitución.

