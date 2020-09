Los enfermeros acusan a Sánchez y Ayuso de imprevisión

21 de septiembre de 2020 (21:02 CET)

La enfermería atribuye la acuciante falta de profesionales y sus malas condiciones retributivas a las administraciones públicas y a los políticos que las gobiernan, que han sido incapaces de planificar “adecuadamente” las plantillas de los centros sanitarios españoles.

Así se expresó el presiente del Consejo General de Enfermería, Florentino Pérez Raya, cuando se le preguntó por la reunión que mantuvo este lunes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para tratar de la evolución de la pandemia de coronavirus. En opinión de Pérez Raya, los dos políticos han fracasado en la planificación de las necesidades sanitarias.

Pérez Raya recordó que llevan años advirtiendo que en España faltan enfermeras, especialmente cuando se compara con la realidad de otros países europeos. También indicó que existen enormes diferencias entre las diversas comunidades españolas, tanto por lo que respecta al número de profesionales como a su retribución.

Según datos del sindicato SATSE, España ocupa las últimas posiciones europeas con una ratio de 5,3 enfermeras por 1.000 habitantes, mientras que la media de la UE es de 8,8.

“Atentado” al principio de igualdad

Pérez Raya afirmó que es un “atentado contra el principio de igualdad" del Sistema Nacional de Salud que, por ejemplo, Murcia tenga 459 profesionales de enfermería por cada 100.000 habitantes, mientras que Navarra alcance los 860.

“No vale, por tanto, salir ahora a decir [en referencia a Díaz Ayuso] que no se contratan más enfermeras porque no las hay, porque la culpa de que no las haya es de los mismos políticos y gestores que se negaron en su momento a planificar adecuadamente las plantillas de profesionales sanitarios", afirmó Pérez Raya a Efe. Por ejemplo, el nuevo hospital para pacientes de covid-19 Madrid arrancará con voluntarios.

En plena pandemia, el presidente del Consejo General de Enfermería indicó que no cabe otra que “incentivar” a los profesionales para que doblen turnos o cubran diversos puestos de trabajo. Indicó que se les están pagando sueldos y complementos “ridículos” cuando se están jugando la vida.

Por otra parte, el portavoz de SATSE en Madrid, Jesús García, preguntó al ejecutivo de Díaz Ayuso con que personal planea realizar el millón de PCR anunciadas porque la atención primaria "sigue sin refuerzos ni cubrir bajas".

Criticó que se esté "tratando de dar una falsa imagen de normalidad" en los centros de salud. Advirtió que no se están realizando nuevas contrataciones pese al aumento de positivos y de ingresos hospitalarios.



