Sánchez se declara "listo" para aplicar el estado de alarma en Madrid

21 de septiembre de 2020 (15:08 CET)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha trasladado este lunes a la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso que hay que "estar listos para contemplar otros escenarios si fuera previsto". En ese sentido, ha subrayado que el Ejecutivo central "desea que las medidas" activadas en la Comunidad "den el resultado buscado", pero ha recordado que también se ha remitido al plan de respuesta temprana aprobado en julio.

Sánchez no ha mencionado directamente el estado de alarma durante su comparecencia ante los medios de comunicación, pero el referido plan de respuesta temprana sí que lo recoge. "El Gobierno puede declarar, mediante Real Decreto, el estado de alarma, en todo o parte del territorio nacional, cuando se produzca, entre otras situaciones, crisis sanitarias, tales como la pandemia por Covid-19", dice ese documento del Ministerio de Sanidad.

Cabe recordar que Sánchez ya ha ofrecido a las autonomías que lo consideren necesario aplicar estados de alarma por comunidades. El plan de respuesta temprana destaca, de hecho, "el ámbito competencial extraordinario previsto en el marco de un estado de alarma cuando, atendiendo a la dimensión de la epidemia, las medidas previstas en la legislación ordinaria resultan insuficientes".

En ese contexto resultan relevantes las declaraciones del jefe del Ejecutivo este lunes tras su reunión con Ayuso. "Deseamos de corazón que [las nuevas medidas sanitarias] sean suficientes para frenar la pandemia y doblegar la curva del virus", ha insistido Sánchez, mostrado cierto escepticismo ante las restricciones anunciadas por el gobierno madrileño el pasado viernes y puestas en marcha este lunes.

El consejero de Sanidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ya había alertado este pasado fin de semana en una entrevista con el diario ABC de que "la estrategia del Gobierno" es que la Comunidad "claudique y pida el estado de alarma". En el turno de preguntas, Sánchez se ha referido al estado de alarma pero ha matizado que solo se valorará si así lo solicitan las autonomías.

"Yo no he ofrecido el estado de alarma a la presidenta de Madrid hoy, sino a todos los presidentes autonómicos desde hace unas cuantas semanas. Son ellos los que en virtud de sus competencias tienen que decidir", se ha explayado Sánchez en respuesta a otra pregunta. Los mecanismos "no necesariamente tienen que pasar por el estado de alarma" porque "hay otros instrumentos", ha añadido.

Ayuso, no obstante, se ha resistido a contemplar otro estado de alarma o un confinamiento en toda la región al considerarlo "la muerte para la economía". Eso sí, ha sugerido que la situación no amaina y no existe otra opción, no habrá problemas de "ego" y se hará lo que se tenga que hacer.

Ayuso: "A Madrid le faltan recursos"

Por su parte, Ayuso ha explicado que "lo más importante es que sigamos trabajando juntos". La presidenta de la Comunidad ha señalado que "Madrid sabe lo que tiene que hacer pero le faltan recursos", tanto a nivel sanitario y educativo como de seguridad, entre otros aspectos. La dirigente del PP también ha pedido ayuda al Gobierno para realizar test a todos los viajeros que llegan al aeropuerto de Barajas.

"Si conseguimos que Madrid solucione esta situación lo haremos todos", ha añadido Ayuso. La presidenta de Madrid ha trasladado su agradecimiento a Sánchez por la reunión, después de que el presidente del Gobierno le sumara a su mensaje de que "este virus lo paramos juntos" y que "estamos inmersos en una lucha epidemiológica, no ideológica".

Sánchez, además, se ha comprometido a aportar todos los medios posibles, como agentes de seguridad y rastradores.

