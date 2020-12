Margarita del Val avisa: la vacuna no garantiza la inmunidad de grupo

11 de diciembre de 2020 (14:05 CET)

Contraria a las altas expectativas que están creando dirigentes políticos sobre la inmunidad de grupo que se podría alcanzar en 2021 con la vacunación masiva contra el coronavirus, Margarita del Val ha recordado que, por lo que sabemos hasta ahora, las vacunas existentes no garantizan aún que habrá una protección general de la sociedad contra la Covid-19.

"Todavía no sabemos si es posible tener una inmunidad de grupo, no tenemos ni idea", ha explicado la viróloga del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). "Para tener una inmunidad de grupo tendríamos que tener una vacuna o una infección natural que protegiese del contagio. Eso todavía no se ha mirado con las vacunas".

Su argumento es que, como aún se desconoce si las vacunas protegen del contagio de coronavirus, "mientras no lo sepamos no podemos hablar de inmunidad de grupo". Lo ha dicho después de que el secretario de Salud Pública de Cataluña, Josep Maria Argimon, asegurase que habrá inmunidad de rebaño en el otoño de 2021.

Argimon cree que, dentro de un año, cuando el 60% de la población esté vacunada, Cataluña podrá recuperar un poco de su normalidad porque ya habrá inmunidad de grupo. Pero Del Val advierte de que ahora lo que toca es superar "esta fase tan dura en la cual no tenemos inmunidad" y observar si las vacunas traen una protección amplia.

Margarita del Val: "El coronavirus será estacional"

En una entrevista con la radio Cope, la investigadora del CSIC ha advertido de que "el coronavirus ya no se va a ir", aunque su mortalidad previsiblemente sí. "Lo que le hace diez veces más mortal que la gripe es que de las personas infectadas nadie tiene defensas, nadie tenía una inmunidad previa, nadie conocía este virus antes", ha detallado.

Eso indica que, cuando la mayor parte de la población esté vacunada, seguramente bajará la letalidad. "No sabemos cuánto, no tenemos ni idea", ha apostillado, pero "al haber menos personas que lo transmitan, en cuanto bajemos el contacto entre personas en verano se transmitirá menos en verano, lo cual quiere decir que será estacional porque la gente lo transmitirá menos porque tendrá ya inmunidad".

El problema ahora mismo es que, como dice Margarita del Val, no hemos acabado el "máster" de las vacunas. "No sabemos si evitan el contagio o no, no sabemos cuánto van a proteger, no sabemos qué duración... Yo creo que la vacuna se quedará y probablemente no haya que vacunarse cada año porque este virus muta diez veces menos que la gripe, por lo tanto es más probable que las vacunas sean más estables".

Si, como sucede con la gripe, nos tenemos que vacunar cada cierto tiempo contra el coronavirus, "pues no estaría mal", ha dicho la viróloga. "Con la del tétanos nos vacunábamos cada diez años hasta que ya se ha incluido en otras vacunas, y eso no era ningún problema para la población general", ha recordado, señalando que con otras enfermedades "sí hay circunstancias en que nos revacunamos".

Las lagunas sobre las vacunas

En todo caso, Margarita Del Val critica que en los ensayos clínicos de las vacunas no se ha visto "si protege del contagio", sino que "solo han visto si protege de los síntomas", así que "todavía hay muchas incógnitas". Eso sí, ha señalado que "hay muchas vacunas que son útiles que no protegen del contagio", pero a falta de ese dato sobre la de la Covid-19 quedan aún muchas dudas abiertas.

"Las vacunas lo que tienen que proteger es de la muerta, si además protegen de las UCI, mejor: si protegen de la hospitalización, mejor; si protegen del contagio, mucho mejor. Ahora, que es el problemón, que proteja del contagio o no nos va a decir qué efectos va a tener sobre la dinámica real de la población", ha añadido la científica.

