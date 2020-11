Matilde Cañelles, inmunóloga: “Nos vamos a tener que vacunar cada año”

01 de noviembre de 2020 (06:55 CET)

La inmunóloga Matilde Cañelles describe de manera didáctica por qué nos tendremos que vacunar contra el covid-19 probablemente cada año: la inmunidad contra el coronavirus no es muy larga, los anticuerpos bajan con el tiempo y este proceso se acelera en las personas mayores.

Sobre las vacunas, indica que seguramente estarán listas para todos el próximo verano y que serán fiables. Apuesta por vacunar a los niños por ser transmisores de la enfermedad aunque la sufran de forma leve.

Cañelles ha trabajado durante casi dos décadas como investigadora del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), primero en el área de inmunología (2004-2018) y, más recientemente, en el área de filosofía de la ciencia. Se licenció en biología en la Universidad Estatal de Moscú, se doctoró en biología molecular en la Universidad de Cantabria y cursó postdoctorados en Berkeley y en el National Institutes of Health (NIH) de Estados Unidos.

Después de tantos estudios, ¿se sabe con certeza cuánto dura la inmunidad frente al covid-19?

Esta es la pregunta del millón ahora mismo. Si nos basamos en otros coronavirus, como los que producen el catarro común, que son endémicos, está demostrado que la inmunidad no dura mucho.

Hay un estudio muy importante de un grupo científicos de la Universidad de Yale, que no se menciona mucho, sobre la inmunidad en los catarros: tomaron muestras a las mismas personas a lo largo de un año para comprobar si habían sufrido alguno de los cuatro tipos de virus del catarro que existen. ¿Qué encontraron? Pues qua algunas personas habían pasado el mismo tipo de catarro dos veces en un año. Eso significa que la inmunidad contra otros coronavirus, que es en lo que nos debemos fijar, porque es lo más parecido que tenemos a mano, nos indica que la inmunidad al covid-19 no será muy larga.

¿Cómo de larga?

Eso es lo que trae de cabeza a los que investigan las vacunas porque determinará cada cuánto tiempo habrá que ponérsela. Hay otros patógenos en que la inmunidad dura toda la vida, pero eso no parece ocurrir con los otros coronavirus.

¿Nos tendremos que vacunar cada año de covid-19 como quien se vacuna de la gripe?

Claro. Casi seguro que nos vamos a tener que vacunar cada año.

¿¡Cada año!?

Sí, pero no por la misma razón que la gripe. El problema con la gripe es que es un virus que muta mucho. El de este año puede ser distinto al del próximo. Por eso hay que repetir la vacunación.

En cambio, no existen vacunas contra los coronavirus. Sólo para animales. Es la primera vez que se están diseñando vacunas contra coronavirus en humanos. Solo nos podemos basar en la información que existe sobre la inmunidad contra otros coronavirus, que es muy poquita porque no se habían estudiado. Como los catarros son leves, pues no habían despertado la atención de los científicos.

¿Qué se sabe de la inmunidad?

Hablemos primero de anticuerpos. Son como la punta del iceberg. Una parte muy pequeña de la inmunidad si tenemos en cuenta que esta es enorme: un montón de células distintas, que interaccionan entre ellas; glándulas, órganos, etc. Cuando ves los anticuerpos estás viendo una sustancia que produce una de las células del sistema inmune, las células B.

Si una persona tiene anticuerpos específicos contra este coronavirus, sabes que algunas células B han estado generando estos anticuerpos. ¿Qué se está viendo a nivel de anticuerpos? Se está viendo que se pierden. Se pierden en meses aunque, a veces, pueden ser más duraderos.

¿Cuánto pueden durar?

Parece que está en relación con la gravedad de la enfermedad. Cuanto más grave haya sido, más anticuerpos vas a tener en tu sangre y más tiempo te van a durar. También se relacionan con la edad de la persona. Si tienes más de 65 años, aunque la enfermedad haya sido muy grave, a veces no desarrollan anticuerpos o decaen muy rápido.

"Todavía no se sabe cuántas células B de memoria se generan cuando se pasa la enfermedad"

Sobre las células B que generan anticuerpos, las hay de dos tipos: las normales y las de memoria. Todavía no se sabe y es bastante complicado saber cuántas células B de memoria se generan cuando se pasa la enfermedad. Hay estudios que han encontrado células de memoria en personas que han pasado la enfermedad pero no se han hecho trabajos exhaustivos por su complejidad.

Volviendo a las vacunas, ¿No queda otra que vacunarse cada año?

Los que diseñan las vacunas se lo están planteando así porque ven esta caída en los anticuerpos. Todavía no sabemos el dato fundamental: todo el que tenga anticuerpos tiene células B específicas para el coronavirus, pero, ¿cuántas de esas son de memoria?. Esta es la cuestión.

Las personas de más de 65 años tienen muchos problemas para generar memoria inmunológica. ¿Cuánto va a durar la inmunidad?

De momento, los únicos indicios que tenemos es que los anticuerpos bajan. Aunque, en realidad, lo que demostraría que la inmunidad se pierde son las reinfecciones. Y de casos claros de reinfecciones casi no hay.

Pues aparecen muchas informaciones en la prensa al respecto …

Son casos controvertidos. Está el caso de una mujer de 80 años sometida a quimioterapia que se reinfectó. Eso no significa que toda la población se vaya a reinfectar. Los mayores tienen muchos más problemas para generar inmunidad.

¿Todas las vacunas que se investigan serán fiables?

Cualquier vacuna que consiga pasar todos los filtros como para que la apruebe la FDA en Estados Unidos o la Agencia Europea del Medicamento, así como las agencias del medicamento de cada país, será fiable. Te la podrás poner.

¿Sabes cuál es el departamento más grande de las empresas farmacéuticas que producen medicamentos?

Ni idea…

El departamento legal, donde están los que se encargan de asegurarse de que esa empresa no va a tener problemas en los posibles juicios. Hay un montón de especialistas legales que analizan todas las posibilidades. En Estados Unidos, el presidente Trump intentó forzar a las empresas para que pidan el permiso a la FDA lo antes posible y han dicho que no. Saben que una empresa que lance un medicamento que dé problemas irá a la quiebra.

"Una empresa que lance un medicamento que dé problemas irá a la quiebra"

Si alguna pasa los filtros, será de fiar. Pensamos que las vacunas más efectivas en todos los segmentos de edad probablemente serán las de segunda generación porque las de primera generación se elaboran con una tecnología muy nueva. Las están produciendo empresas que son relativamente noveles y no tienen experiencia en desarrollar vacunas para niños o ancianos.

¿Qué diferencia las vacunas de primera generación de las de segunda generación?

La de primera generación, como la elaboran empresas nuevas, sin tanta capacidad de producción, solo será buena para un determinado segmento de población. Probablemente hasta cierta edad. Después está el problema de su distribución. Estas primeras vacunas deben ir congeladas a muy bajas temperaturas. La logística será muy complicada. ¿Cómo distribuyes una vacuna que debe ir a -30 o -40 grados centígrados?

Después están todas las vacunas que vienen detrás, producidas por empresas con mucho más rodaje en este campo. Son capaces de producirla en grandes cantidades para un segmento de población mucho más amplio. Además, estas vacunas no van a necesitar un proceso de congelación a tan bajas temperaturas, algunas quizás refrigeradas a 4 grados. Serán más fáciles de distribuir.

¿Cuándo estarán listas?. ¿Se puede lanzar una previsión?

Entrando en el terreno de la especulación, para el próximo verano se podrían distribuir las de primera generación para el espectro de población a la que vayan destinadas.

Las de segunda generación, como son de empresas con más experiencia y, encima, como la distribución será más fácil, diría que también a mediados del próximo verano.

¿Llegarán al mismo tiempo?

Estamos especulando, pero creo que van a ir saliendo una detrás de otra. Dentro de un año estaremos mucho mejor si realmente funcionan.

¿Se tendrá que vacunar a los niños?

Sería lo ideal, pero ninguna de las empresas que están en la primera línea lo está considerando. No tienen la experiencia suficiente. Se centran en otro espectro de la población. La vacuna de los niños probablemente saldrá más tarde.

"Sería muy recomendable una vacuna para niños porque son transmisores"

Sería muy recomendable porque los niños son transmisores aunque sufran la enfermedad de forma leve. La única manera de bloquear la enfermedad es que la mayoría de la población tenga inmunidad.

