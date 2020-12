Marie-Paule Kieny (OMS): “Es mejor disponer de más tiempo para evaluar la seguridad de la vacuna”

15 de diciembre de 2020 (10:26 CET)

La vacuna contra el coronavirus es la primera en autorizarse sin tener un conocimiento claro de su fiabilidad a largo plazo. Y es que los países que ya han comenzado la inoculación disponen únicamente de datos de seguridad de tres meses. Un periodo de tiempo que para Marie-Paule Kieny, ex directiva de la Iniciativa para la Investigación de Vacunas de la Organización Mundial de la Salud (OMS), es insuficiente.

“Creo que sería mejor tener un poco más de tiempo -ha asegurado en una entrevista en El País- por eso es tan necesario un seguimiento estrecho de la seguridad durante el inicio de la vacunación”. “Dentro de tres meses tendremos datos de seis meses, que es lo que prefiere todo el mundo”, ha aclarado.

Para Kieny se trata de una cuestión de evaluación de los beneficios para la salud y los riesgos, una responsabilidad que reside en cada país. Mientras que el Reino Unido y los Estados Unidos ya han comenzado la inoculación, algunos países de la UE comenzarán en enero y otros como Suiza han decidido esperar hasta marzo.

La directiva de la OMS considera que a principios de 2021 se dispondrá de datos suficientes y confiables para empezar la campaña de vacunación en grupos de riesgo. No obstante, sobre si es buena idea empezar en diciembre, la experta no se moja: “No diría ni que sí ni que no, es una decisión que tiene que tomar cada país”.

“Gracias a que el Reino Unido y los Estados Unidos van a empezar antes, el resto de países tendrán la ventaja de saber más sobre la seguridad de las vacunas gracias a la monitorización de estas primeras campañas de vacunación”, ha subrayado

Kieny : “Los casos de reinfección serán monitorizados en la vacunación”

Los casos de reinfección por coronavirus no son frecuentes. En todo el mundo apenas se han detectado 30 ocasiones en las que los pacientes han vuelto a contagiarse con una cepa del virus distinta a la primera. Sin embargo, para Kieny esta será una de las cuestiones a las que prestar atención una vez comiencen las campañas de vacunación masivas en todos los países.

"Está claro que (la reinfección) será uno de los elementos que serán monitorizados con gran atención en los primeros momentos de la vacunación

“No parece que esta potenciación sea frecuente, pero está claro que este es uno de los elementos que serán monitorizados con gran atención en los primeros momentos de las campañas de vacunación”, ha aseverado.

Kieny no descarta un nuevo confinamiento en España

Respecto a cómo será el futuro de España a corto plazo, Kieny no descarta un nuevo confinamiento. “Ahora tenemos un relajamiento de las medidas de confinamiento, lo cual está bien, porque la gente está cansada y llegan las Navidades y el Año Nuevo” ha señalado.

Sin embargo, también ha avertido que no es imposible que en enero o febrero llegue una tercera ola. “Si esto ocurre, puede que tengamos que confinarnos de nuevo. Países como Francia y España tendrán suficientes vacunas como para inmunizar a la mayoría de su población, pero llevará tiempo”, ha aseverado.

En este sentido, la ex científica de la OMS no espera ver un impacto significativo de la vacunación antes del final de la primavera. “Pero espero que a partir del verano tengamos suficiente población vacunada como para controlar mucho mejor la pandemia”, ha concluido.

