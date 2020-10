22 de octubre de 2020 (10:23 CET)

Unidas Podemos protagoniza la reanudación del debate sobre la moción de censura presentada por Vox contra Pedro Sánchez este jueves en el Congreso de los Diputados. Cuatro diputadas se han repartido la media hora de intervención que cada grupo tiene en la Cámara para elevar el tono contra Vox en un debate cada vez más bronco.

"Su objetivo es poner en riesgo la convivencia y crear casos. Necesitan fango: si no, no pueden vivir", dijo la diputada Aina Vidal, que regresa al Hemiciclo tras meses luchando contra el cáncer.

Vidal aseguró que "Vox quiere usar el miedo que sentimos todas a favor de su causa. Estos últimos meses han sido durísimos para todos y vienen a este Congreso para aprovecharse de nuestro medio pero la clave está en cómo damos respuesta a ese miedo. Tengan claro que en el miedo mandamos nosotras", zanjó.

La diputada también se refirió al viaje del líder del PP, Pablo Casado, para hablar con la presidenta del Parlamento Europeo, Úrsula Von der Leyen, sobre la reforma que presentó el Gobierno para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sin el apoyo del principal partido de la oposición. En su opinión, una maniobra "para conspirar contra España, y esto tiene un nombre, señorías: deslealtad y traición", dijo

Feminismo, banderas y odio

Otra diputada de Podemos, Sofía Castañón, habló de república feminista explicando que “es un país ancho en el que todas tenemos cabida. Que avanza hacia una república feminista, donde lo único que no tiene cabida es su odio. Dejen de tapar con banderas sus privilegios y su odio. En un momento tan difícil, tengan decencia y pónganse a trabajar para la ciudadanía”.

Lucía Muñoz Dalda, de Podemos, subió la tribuna la primera y, nada más hacerlo, pidió un minuto de silencio en homenaje a las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas, más de 1.000 desde que hay estadísticas. Pero el minuto de silencio no tuvo lugar porque quien insta a ello en los debates del Congreso es la Presidencia, algo que recordó su titular, Meritxell Batet. El debate continuó.

Por su parte, Roser Maestro de Izquierda Unida, advirtió a Vox, con un discurso duro, que “la reparación del daño causado a las víctimas es responsabilidad del Estado. Dejen de insultar a la inteligencia de los españoles equiparando a víctimas y verdugos. Lo que les molesta de esta ley es la verdad. No son solo herederos ideológicos, sin son también en muchos casos familiares directos de aquellos que ahogaron a España en sangre durante más de 40 años. Ustedes no son dignos de ser españoles. Los que utilizan la bandera del patriotismo y dominan por el terror no son españoles. La historia les condenará por alta traición”.

Lágrimas de Vox

De la ira a las lágrimas de alegría hay un paso y así lo desmotró el portavoz Iván Espinosa de los Monteros, quien no puedo evitar emocionarse al agradecer la tarea del presentador de la moción, el candidato en Cataluña de la formación, Ignacio Garriga; también agradeció su trabajo al presidente de honor de Vox, José Antonio Ortega Lara y también a Santiago Abascal, "aunque tu padre no lo pueda ver, sí que te están viendo tu madre, tus hijos y tu abuela", añadió Espinosa de los Monteros.

"Este es el Gobierno que quería Otegui y nosotros somos el partido de José Antonio Ortega Lara y no cabe mayor honor", dijo y se despidió agradeciendo a Abascal su valentía por "ser el líder que necesitaba España" y "más vale salir con cicatrices por haberlo intentando".

Espinosa de los Monteros también salió al estrado con medidas, aquellas que el resto de partidos criticaron este miércoles por su ausencia, en su opinión. "Crear un mejor mercado laboral. Tenemos que acometer una masiva bajada de impuestos. El plan de descarbonización. Un plan de inversión en infraestructuras. Un plan de apoyo a la industria. Un plan de defensa de nuestro sector primario, apoyo al turismo. Tenemos las bases para mirar el futuro con optimismo, pero tenemos que trabajar sobre ellas", anunció el diputado.

El líder de Vox, por su parte, utilizó su turno de réplica para criticar el comportamiento de los morados asegurando que "la performance que ha elegido su jefe sacando solo mujeres para hacer una caricatura de mi partido. Son figurantes, son los floreros que ha elegido su machito alfa".



Está previsto que en nombre del Gobierno tome la palabra este jueves el vicepresidente segundo y líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias. También está previsto que lo haga el líder del PP, Pablo Casado, para exponer la visión de su partido ante la moción de Vox y anunciar el voto.