09 de septiembre de 2020 (16:39 CET)

Un día después de que el PSOE, Unidas Podemos y sus socios nacionalistas tumbaran la comisión de investigación sobre la presunta 'caja B' del partido de Pablo Iglesias, los mismos grupos han avanzado que, por lo contrario, el Congreso de los Diputados sí que investigará el caso Kitchen, que involucra al expresidente Mariano Rajoy y a otros exaltos cargos de ese Gobierno del PP.

Las formaciones de Iglesias y Pedro Sánchez han anunciado este miércoles que presentarán una propuesta conjunta para la creación de una comisión de investigación sobre las supuestas maniobras del Ministerio del Interior de Rajoy para espiar al extesorero Luis Bárcenas y bloquear las actuaciones judiciales contra el PP. Y aseguran que ya tienen atado el apoyo de sus socios nacionalistas.

Conseguir el "sí" de las formaciones minoritarias que facilitaron la investidura de Sánchez no es dificultoso. Ya este pasado martes ERC anunció que presentaría una solicitud de comisión de investigación junto con los partidos que también habían pedido investigar al Rey emérito Juan Carlos I. Estas formaciones son, además de ERC, JxCat, PNV, Bildu, Más País-Equo, Compromís, BNG y CUP.

Ahora, la solicitud de comisión la presentarán el PSOE y Unidas Podemos, y será apoyada por los socios de la investidura. Asimismo, Ciudadanos no ha descartado su apoyo a esta iniciativa, pues considera "muy graves" las noticias que han estado saliendo sobre el Ejecutivo de Rajoy, pero también cree que hay que investigar otros presuntos casos de corrupción como la financiación de Podemos.

Los portavoces parlamentarios del PSOE y Unidas Podemos, Adriana Lastra y Pablo Echenique, ya están preparando un escrito común para presentar la petición en los próximos días, informó El Confidencial. Con los apoyos garantizados, es previsible que la solicitud salga adelante primero en la Mesa del Congreso, después en la junta de portavoces y, finalmente, en el pleno.

Además de profundizar en la batalla con el PP, con este movimiento el PSOE y Podemos sacan provecho su control de la mayoría de órganos de gobierno del Congreso. Así, pueden tanto acorralar al PP como vetar la investigación a Podemos, a pesar de que el Tribunal de Cuentas ha denunciado irregularidades contables y que el partido ha sido imputado por una presunta 'caja B'.

Cerco al PP de Rajoy

El levantamiento del secreto del sumario de la pieza Kitchen ha desvelado un presunto "operativo parapolicial" dirigido desde el Ministerio del Interior del Gobierno de Rajoy con el objetivo de localizar "material documental comprometedor para altos dirigentes" del PP que estaba en manos de Bárcenas. El juez instructor cree que altos cargos de ese Ejecutivo del PP pueden tener responsabilidad.

La Fiscalía Anticorrupción pide imputar al exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y a la exsecretaria general del PP, María Dolores de Cospedal. También podría verse implicado el mismo expresidente Rajoy, pues la documentación muestra mensajes del exsecretario de Estado de Seguridad de Fernández Díaz en los que se menciona al entonces presidente del Gobierno.

Pablo Casado ha defendido la presunción de inocencia de Cospedal —que le apoyó en las primarias del PP en las que se convirtió en presidente del partido— y Fernández Díaz, y ha desvinculado a la actual formación popular de los hechos investigados. Si la comisión de investigación parlamentaria sale adelante, las formaciones del Gobierno y sus socios intentarán que Casado dé explicaciones.

Ya este martes el Gobierno avanzó que la dirección del PP debería dar las aclaraciones oportunas en relación al caso. Y Sánchez, este martes en una comparecencia en el Senado, ha pedido a Génova que no dé lecciones de ética a ningún partido porque el PP tiene ministros condenados por corrupción mientras que contra Podemos solo se han anunciado investigaciones, no sentencias.

"Para ustedes, la presunción de inocencia no vale", ha afirmado el presidente, en defensa de su relación con Podemos. Según Sánchez, desde la lógica del PP que dicta que con el PSOE no se puede negociar por compartir Ejecutivo con Iglesias, nadie podría acercarse a los conservadores por tener "ministros condenados, y no uno ni dos", afeando que Casado pretenta "impartir lecciones".