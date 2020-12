Nuevo revés para Barcelona: se queda sin sede de la Agencia Europea de Meteorología

09 de diciembre de 2020 (18:00 CET)

Barcelona vive un agrio resultado que recuerda al fracaso de la Agencia Europea del Medicamento por culpa del procés independentista. La capital catalana se ha quedado fuera para albergar la tercera sede del Centro Europeo de Predicciones Meteorológicas a Medio Plazo (ECMWF), al perder la votación final frente a Bonn.

El Consejo del ECMWF ha seleccionado este miércoles a Bonn para acoger la tercera sede del Centro, a la vez que ha elogiado la calidad de las nueve propuestas y ha mostrado su agradecimiento por el apoyo de los Estados miembros ante "esta nueva etapa de colaboración científica.

El ECMWF es una organización independiente intergubernamental formada por 22 estados miembros y 12 asociados, fundada en 1975, que cuenta con 360 trabajadores de más de 30 países y tiene sedes en Reading (Reino Unido) y Bolonia (Italia).

Las heridas por la pérdida de Barcelona se han notado en la clase política catalana. La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha felicitado a la ciudad ganadora a la vez que ha agradecido la unidad institucional y el liderazgo del Barcelona Supercomputing Center (BSC) y del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico: "Seguiremos trabajando para hacer de Barcelona capital de ciencia en Europa".

Només unes dècimes ens han separat de Bonn per acollir el @ECMWF.



Felicitem la ciutat guanyadora i agraïm la unitat institucional entorn la candidatura així com el lideratge del @BSC_CNS i de @mitecogob.



Seguirem treballant per fer de Barcelona capital de ciència a Europa. https://t.co/NYe53atemO