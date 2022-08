Colau oculta los nombres y el coste de sus asesores en el Área Metropolitana de Barcelona

El poder de Ada Colau llega más allá de los límites de la ciudad de Barcelona. En calidad de alcaldesa, la líder de los Comunes también tiene influencia en otras instituciones, de carácter supramunicipal, como el Área Metropolitana de Barcelona. Una institución gobernada por Colau y Antonio Balmón, alcalde de Cornellà de Llobregat e histórico dirigente de los socialistas catalanes, en la vicepresidencia ejecutiva.

En la sociedad catalana, el Área Metropolitana es conocida por ser una agencia colocadora de simpatizantes de los partidos y un retiro dorado para expolíticos de instituciones como la Generalitat, el Ayuntamiento de Barcelona o el Parlament, entre diferentes ámbitos.

Leer más: Ada Colau mueve un ejército de 150 altos cargos solo en el Ayuntamiento de Barcelona

La opacidad envuelve la tarea de Colau en la presidencia del AMB. En su página web, la institución no ofrece el listado de asesores y cargos eventuales. La importancia de este grupo de trabajadores y trabajadoras radica en el hecho que, la mayor parte de los mismos, no desarrollan tareas relacionadas con el cargo. Bajo el pretexto de asesoramiento o jefe de gabinete, el sueldo sirve para pagar una dedicación exclusiva al partido.

La trampa de la publicación de las retribuciones

Para camuflar la opacidad en la publicación de información, el apartado de retribuciones publica los sueldos de los asesores y cargos eventuales. Pese a ello, sin tener a mano la lista completa de los citados puestos de trabajo, no se puede calcular el coste final de los salarios.

La información oficial apunta que los jefes/as de gabinete de Colau y Balmón perciben 78.812 euros anuales. La cifra se rebaja a los 54.831 euros para los asesores de área y de jornada completa, mientras que los asesores de medio jornada llegan a un sueldo de 28.535 euros.

En cambio, en el momento de hablar de los cargos directivos desaparece la opacidad. Para el 2022, el Área Metropolitana de Barcelona tiene previsto desembolsar 1,9 millones para abonar las nóminas de los siguientes cargos: Gerente, director de Presidencia, director de Servicios Generales, directora de Ecología, director de Movilidad y Transporte, director de Movilidad Sostenible, director de Desarrollo de Políticas Urbanísticas, director del Espacio Público, director de Ciclo del Agua, director de Prevención y Gestión de Residuos, director de Gestión y Administración del Transporte, director de Planificación Estratégica, director de Desarrollo Social y Económico, director de Internacional y Cooperación, director de Proyectos Singulares, director de Programas Estructurales o Instituto Metropolitano del Taxi.

A cargo de estas direcciones encontramos a viejas caras conocidas de la política catalana cómo Salvador Milà, exconsejero de Medio Ambiente en la etapa del Tripartito y actual jefe de Presidencia del AMB con un sueldo de 111.255 euros anuales, o Imma Mayol, antigua teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona y actual jefa del departamento de Ecología del organismo supramunicipal.

El presupuesto del Área Metropolitana de Barcelona

A finales del pasado mes de noviembre, los 90 miembros del consejo metropolitano, el órgano de máximo poder en el AMB, aprobó un presupuesto de 2.274 millones de euros para el ejercicio de este año 2022. Unos recursos que se destinan a defender los intereses de Barcelona y los 36 municipios de su órbita más cercana. Una extensión de 636 kilómetros cuadrados y 3,2 millones de habitantes.

Las principales competencias del AMB son las siguientes: Planificación territorial y urbanística, proyectos de cohesión y desarrollo social, movilidad, gestión de residuos, abastecimiento de agua, medio ambiente, cooperación, relaciones internacionales, vivienda, infraestructuras y promoción económica.

La representación política queda formada de la siguiente manera: PSC (43 consejeros), En Comú Guanyem (14 consejeros), ERC (13 consejeros), Junts per Catalunya (9 consejeros), Ciudadanos (2 consejeros), Barcelona pel Canvi (1 consejero), PP (1 consejero), Compromís i Acord per Torrelles (1 consejero), Guanyem Badalona En Comú (1 consejero), Ara Decidim Ripollet (2 consejeros), Endavant Sant Just (1 consejero) y no adscrito (1 consejero).