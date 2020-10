Salvador Illa prevé 1,5M de españoles vacunados contra la Covid-19 en diciembre

20 de octubre de 2020 (19:45 CET)

Salvador Illa ha puesto fecha este martes a la llegada a España de la vacuna contra el coronavirus. El ministro de Sanidad ha explicado que, si la farmacéutica británica AstraZeneca acaba en tiempo y forma los ensayos clínicos, más de 1,5 millones de españoles podrían ya ser vacunados a partir de diciembre, incrementándose esa cifra hasta casi 16 millones antes del verano de 2021.

La Comisión Europea firmó con AstraZeneca el pasado agosto un acuerdo para comprar 300 millones de dosis de la vacuna, y el Gobierno de Pedro Sánchez ha aprobado ya en consejo de ministros que España cumpla con la compra anticipada de vacunas que impulsa Europa. Así las cosas, a España le tocarían 31.555.469 dosis de la vacuna, que requiere dos dosis por inmunización.

Es decir, esas más de 31 millones de dosis permitirían vacunar a más de 15 millones de personas. Por lo pronto, se prevé que que este diciembre lleguen a España 3.155.547 dosis, que, siguiendo la misma lógica, alcanzarían para poco menos de 1,6 millones de inmunizaciones, partiendo de las cifras que ha compartido Illa en la rueda de prensa posterior al consejo de ministros.

La vacuna de AstraZeneca costará a España hasta 76 millones

El precio medio de cada dosis es de 2,9 euros, de forma que el coste total por inmunización es de 5,8 euros, de los que 3,56 deberán pagarlos los estados miembros y el resto serán cubiertos a cargo del Fondo ESI de apoyo de emergencias de la Comisión Europea. La factura de las dosis que llegarían en diciembre sería de casi 9,2 millones, y de más de 91,5 millones contando todas hasta junio.

España realizaría un desembolso de más de 56 millones de euros. No obstante, el precio puede incrementar un 20% si así lo señala la auditoría de las autoridades sanitarias europeas, por lo que el precio tope sería de unos 76 millones, ha informado el ministro. En todo caso, se trata de un escenario que no podrá confirmarse del todo hasta que se superen los ensayos clínicos.

"Si supera los filtros, si tenemos garantías científicas por parte de los técnicos de que es una vacuna segura y eficaz, y si no hay retrasos en las cifras que figuran en el contrato, en diciembre empezaríamos a recibir las primeras dosis", ha asegurado Illa. "No se va a suministrar ninguna vacuna que no supere los requisitos de seguridad y eficacia".

Reino Unido estudia poner a circular la vacuna después de Navidad

La vacuna de AstraZeneca se encuentra en la fase tres de los análisis clínicos, la última antes de confirmar que es segura y eficaz. Los ensayos se están llevando a cabo en Reino Unido, Brasil y Sudáfrica, mientras que la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés) está realizando una "revisión abierta" del proceso.

Si bien se intenta manejar con cierta prudencia el asunto, en Reino Unido hay altas expectativas. "Una administración masiva está en el horizonte tan pronto como en diciembre", habría dicho el viceconsejero médico del Gobierno británico, Jonathan Van-Tam, en una conversación privada desvelada por The Sunday Times. Van-Tam también habría asegurado que todo indica que la vacuna puede "recortar las infecciones y salvar vidas".

Las supuestas declaraciones mayúsculas que se han difundido con mucha fuerza en los últimos días vendrían acompañadas de una suerte de calendario. Y es que fuentes consultadas por el citado periódico han manifestado que el sistema sanitario británico ya se prepara para administrar la vacuna "poco después de las Navidades", en un horizonte temporal similar al que hoy ha trazado Salvador Illa.

