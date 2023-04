Almeida busca una «mayoría amplia» para formar gobierno en solitario

El alcalde de Madrid y candidato del Partido Popular a la reelección, José Luis Martínez-Almeida, ha afirmado en una entrevista a Servimedia que su objetivo en las elecciones municipales es obtener una «mayoría muy amplia para poder formar un gobierno en solitario como lista más votada», y no una mayoría absoluta, ya que considera que es «complicadísimo» lograrla.

Almeida ha destacado que todas las encuestas coinciden en que el Partido Popular será la lista más votada en las elecciones del 28 de mayo y ha señalado que, en caso de que» ninguna lista consiga la mayoría absoluta», gobernará «la lista más votada», lo que supone su segunda opción.

Leer más: Toque de atención de la Autoridad Fiscal a Colau y Almeida por sus cuentas públicas

El alcalde de Madrid ha afirmado que su objetivo es sumar más votos que los tres partidos de izquierda, con el fin de no depender de Vox, y ha asegurado que ganar las elecciones con mayoría, pero no absoluta, sería un «resultado notabilísimo».

Por otro lado, Almeida ha criticado la postura de Vox, que ha hablado de la posibilidad de un gobierno de coalición, y ha afirmado que él busca un gobierno «sólido, fuerte y estable» con una trayectoria política definida. El candidato del PP ha afirmado que su proyecto garantiza un mejor futuro para la ciudad de Madrid y transmite un «mensaje al conjunto de España en relación con la deriva institucional del sanchismo».

En cuanto a Vox, Almeida ha afirmado que su oposición es «incomprensible» y que no entiende por qué se han negado a aprobar los presupuestos, que eran favorables a su programa electoral y no solo se ha negado, sino que «ha votado con la izquierda para que no salieran adelante».

Asimismo, ha señalado que no es una cuestión de depender o no de Vox, sino de la fiabilidad que pueda tener Javier Ortega Smith, el candidato de Vox a la Alcaldía.