Vox tumbará los Presupuestos de Almeida en el Ayuntamiento de Madrid

Vox ha decidido replicar su estrategia política de Andalucía también en la ciudad de Madrid. La formación ha anunciado que no dará su apoyo a José Luis Martínez Almeida en el debate sobre los Presupuestos del Ayuntamiento para el año 2022. Una brecha que rompe la mayoría parlamentaria de la derecha y que amenaza con dejar a la capital con las cuentas prorrogadas.

El portavoz municipal de Vox, Javier Ortega Smith, ha comunicado su decisión después de reunirse de forma urgente con el alcalde popular para tratar de desencallar un acuerdo. Sus diferencias por la puesta en marcha de la estrategia medioambiental Madrid 360 han llevado al partido a preparar una enmienda a la totalidad contra las cuentas que tramitarán este mismo jueves.

“Le he comunicado al alcalde que votaremos en contra de esos Presupuestos”, ha anunciado Ortega Smith a la salida del encuentro en el Consistorio.

Vox boicoteará las cuentas en respuesta a la decisión de Almeida de aprobar las restricciones del tráfico gracias a los votos de Ciudadanos y de los cuatro concejales que abandonaron Más Madrid para integrarse en una nueva plataforma independiente. “Ha decidido otorgarle a los comunistas y a la izquierda la posibilidad de ser quienes condicionan la política municipal”, ha argumentado.

“Es lamentable porque es una traición a los madrileños, a lo que las urnas decidieron en mayor de 2019″, ha subrayado.

Ortega Smith ha aclarado que, a pesar de su negativa, no tiene intención de impedir que salgan adelante otras políticas clave comunicadas por el gobierno municipal de PP-Cs como las bajadas de impuestos después de la pandemia de coronavirus y que dependen del debate de ordenanzas. “Le he dicho al alcalde que no es de recibo que siga repitiendo cuestiones que no son verdad”, ha criticado.

Almeida necesita el apoyo de un sector de la izquierda para los Presupuestos

La ciudad de Madrid se enfrenta ahora a una encrucijada similar a la que ha atravesado Andalucía y que allí finalizó con las cuentas prorrogadas. El Gobierno de Juanma Moreno tuvo que citar in extremis al Partido Socialista para intentar desbloquear los Presupuestos autonómicos después del rechazo adelantado por Vox, pero no fue capaz de alcanzar un consenso con la izquierda.

En el Ayuntamiento de Madrid la mayoría del pleno está establecida en 29 escaños. Entre el Partido Popular (15) y Ciudadanos (11) no llegan al umbral suficiente. De ahí, que los cuatro diputados que tiene la formación de Ortega Smith hayan sido cruciales en la investidura y también lo sean en las cuentas.

Con este escenario sobre la mesa, Almeida necesitará el apoyo de al menos un sector de la izquierda. El alcalde puede intentar seducir de nuevo a los cuatro diputados de Recupera Madrid. O si no tiene la posibilidad de acercarse al Partido Socialista (8) para pactar al menos una abstención. Algo más complicado se antoja el apoyo de Más Madrid (15) que se proclamó ganador de los pasados comicios pero no pudo gobernar por falta de apoyos.

Desde Vox temen que su negativa se traduzca en un nuevo acuerdo con la izquierda. “Les puedo confirmar que el equipo de Gobierno, con el alcalde, está dispuesto a sacar estos Presupuestos adelante con el apoyo de la izquierda”, ha enfatizado Ortega Smith.