Ayuso culpa a Sánchez de «enfrentar» a Cataluña y Aragón en los JJOO de invierno

La candidatura conjunta entre Cataluña y Aragón para los Juegos Olímpicos de invierno de 2030 ha sido un fiasco. El Comité Olímpico Español (COE) la ha retirado por las desavenencias entre los dos gobiernos autonómicos. Los presidentes de ambas regiones, Pere Aragonès y Javier Lambán, se culpan mutuamente, pero para la presidenta de la Comunidad de Madrid el responsable de esta propuesta fallida es el PSOE y, en concreto, el Gobierno de Pedro Sánchez, al que ha acusado de «enfrentar regiones».

Así lo ha asegurado la líder madrileña en el Pleno de la Asamblea de Madrid celebrado este jueves. El portavoz socialista, Juan Lobato, ha preguntado al Ejecutivo de Ayuso por el papel que debería desempeñar Madrid en este conflicto y en Europa. Y para la presidenta la solución hubiera sido «no pactar con comunistas», no atacar a la OTAN y no tener un Ejecutivo nacional que es, según ha apuntado, el «menos transparente», con la gestión de los fondos europeos.

El PSOE pide a Ayuso que deje «sus numeritos»

El portavoz socialista ha exigido a Ayuso que deje sus «numeritos permanentes» y ataques al Ejecutivo central. “Es el momento perfecto para elevar el nivel y mostrar lealtad a Madrid y a España”, ha apostillado el líder de los socialistas, que también ha acusado a la presidenta de falta de humanidad y de creerse «doña perfecta». Además, le ha reprochado «faltarle al respeto». «Llevo un rato hablando y todavía no me ha mirado a la cara”, le ha afeado Lobato. Y ha agregado: “En su intención de no moverse ni un milímetro, mantendrá cerradas también las urgencias a 500.000 madrileños”.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. EFE/ Jesus Diges

La presidenta ha comparecido en el parlamento a petición propia para explicar su decisión de otorgar las funciones de vicepresidente al consejero de Educación y Universidades Enrique Ossorio. Pero la referencia al cierre de 20 de los 37 Servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) de la comunidad no podía faltar, ya que es la baza principal de la izquierda para atacar a la jefa del Ejecutivo madrileño.

En esta ocasión no ha habido un enfrentamiento directo con la líder de Más Madrid, Mónica García, ya que se ha tenido que ausentar tras haber dado positivo en coronavirus. Ha sido el diputado Javier Padilla el que ha atacado a Ayuso desde la bancada de su partido. En su opinión, este cierre se debe a que la líder madrileña quiere “vengarse de los sanitarios, a los que tiene inquina”.

Más Madrid llama a Ayuso ‘Lady Sanitas’

Padilla, que ha llamado a Ayuso lady Sanitas, ha preguntado por el estado de estos centros sanitarios y le ha acusado de cerrar las puertas «a la salud de los madrileños». «Es la antesala del cierre de su Gobierno en 2023”, ha agregado el diputado de Más Madrid, en referencia a fecha de los comicios autonómicos del próximo año.

La presidenta regional ha respondido que las urgencias de la Comunidad de Madrid son “las mejores de España y las vamos a seguir mejorando”. Ayuso ha cargado contra la izquierda por hacer «un uso político de la sanidad» y ha asegurado que donde gobiernan los socialistas las lista de espra son mayores.

También los socialistas le han reprochado esta decisión. “¿Cree que Madrid, que es una región capital europea, no puede aspirar a más que cerrar las urgencias, tener centros de salud sin médicos, no tener política de vivienda? Madrid puede aspirar a mucho más”, ha preguntado Lobato. En su defensa, Ayuso ha apuntado que el problema de la izquierda es que “siempre confunde Gobierno con poder”.