Ayuso evita apoyar a Almeida sobre la polémica de Djokovic: “Las normas están para cumplirlas”

Ni el mejor jugador de tenis del mundo puede saltarse las normas. Así lo ha hecho saber este martes la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ha dejado claro que no comparte la visión de Novak Djokovic acerca de la campaña de vacunación.

La expulsión del tenista serbio de Australia tras perder una batalla legal por no estar vacunado para poder participar en el Abierto del país oceánico, ha levantado una polémica que se ha visto incrementada tras las palabras del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, que afirmaba que sería un “gran reclamo” que Djokovic jugara en el Mutua Madrid Open, que se celebra en la capital del 26 de abril al 8 de mayo.

El tenista Novak Djokovic. EFE

Isabel Díaz Ayuso, sin embargo, ha evitado respaldar públicamente a su compañero de filas y ha insistido en que “las normas están para cumplirlas”, cuando ha sido preguntada en varias ocasiones por los periodistas en una visita al Hospital del Henares. De tal manera que no dejado ninguna duda sobre la participación de jugador en el torneo si el serbio insiste en no vacunarse.

La dirigente madrileña ha recalcado a su vez que “cada país es soberano para poner las normas pertinentes”. De hecho, justo después de las declaraciones de Almeida, Francia decidió cambiar de criterio y prohibió Djokovic participar en el Roland Garros si no se vacuna contra el coronavirus.

En este sentido, el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha manifestado de manera contundente que “Djokovic tendrá que venir vacunado si quiere competir” en el Mutua Madrid Open, si así lo exige la propia “organización del torneo”.

“Yo no dudo de la calidad tenística de Novak Djokovic, porque eso es suficientemente contrastado, pero sí que desde el punto de vista sanitario si no está vacunado no podrá participar en un torneo en Madrid, puesto que las normas están para cumplirlas y las tienen que cumplir todas las personas que vengan a disputar este torneo”, ha subrayado Ruiz Escudero.

Por su parte, y preguntado también por esta polémica, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseveró este lunes en rueda de prensa conjunta con el canciller alemán, Olaf Scholz, que “cualquier persona, se llame de una manera u otra, tenga el oficio que tenga y sea deportista de alto nivel o no, tiene que cumplir con las normas sanitarias del país”.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez junto al canciller alemán, Olaf Scholz, a su llegada La Moncloa. Foto: EFE/ Mariscal

“Si esas son las normas que ha aprobado el Gobierno australiano, tienen que ser cumplidas. Absoluto respeto y apoyo a las decisiones que se han tomado”, ha añadió Sánchez sin aclarar si España aplicaría la misma normativa y vetaría la participación del número uno del tenis en el Open de Madrid.