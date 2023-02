Ayuso ata en corto a Almeida e impone su veto sobre el equipo para las municipales de Madrid

Han pasado 365 días y no cualesquiera: en este año, el cambio de papeles que se ha vivido en el seno del Partido Popular de Madrid ha dejado un nuevo statu quo bien alejado del que se vivía en la misma formación en febrero de 2022. Si en Génova volaban los cuchillos en una guerra civil en la que el entonces presidente, Pablo Casado, estaba decidido a cortarle la cabeza a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ahora la que también es presidenta del PP de Madrid, origen de todo este conflicto, no ha decidido hacer borrón y cuenta nueva, pero sí perdonar a los que jugaron papeles secundarios en la contienda… aunque no obligue.

Así, Ayuso encabeza su propio ticket de la mano del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. Él es el único candidato designado por el PP a las alcaldías madrileñas -al tratarse de una capital y ser dependiente de la dirección nacional del partido, en Génova-, pero ella, como confirman fuentes de la formación madrileña, será quien tenga la última palabra sobre sus listas.

Esto es: aunque irá consensuado con el propio Almeida, Ayuso elegirá junto al alcalde, de manera pactada, quiénes estarán en su lista para revalidar el Ayuntamiento de Madrid y, sobre todo, quién será el número 2. No es una decisión menor tras los intentos de la actual vicealcaldesa, Begoña Villacís (Ciudadanos), de integrarse en el PP a espaldas de ambos dos dirigentes. Las perspectivas de entendimiento de ambos son buenas. Las mismas fuentes subrayan que «será fácil» que ambos se pongan de acuerdo en la elaboración de la lista porque se entienden «totalmente».

Buenas perspectivas para Almeida

De momento, Almeida tiene el sol de cara para conseguir su misión, que es no perder la joya de la corona del poder municipal del PP. Según una encuesta de GAD3 en manos del PP, la candidatura encabezada por Begoña Villacís no obtendrá representación y esos votos perdidos por CS los heredará un Partido Popular que obtendrá más concejales que la suma de Más Madrid, PSOE y Podemos.

De hecho, según las encuestas a las que han tenido acceso las fuentes del PP de Madrid, esta circunstancia es la que garantizará a Almeida ser elegido alcalde sin necesidad que Vox le respalde: podrá conseguirlo en segunda vuelta. Al garantizarse más concejales que toda la izquierda, ningún candidato alternativo obtendrá más votos. Sólo se conseguiría si los miembros de la formación de extrema derecha optaran por apoyar con un sí a Rita Maestre (Más Madrid) o a Reyes Maroto (PSOE), algo que descartan en Cibeles.

Almeida sería el claro ganador de las elecciones del 28 de mayo en el Ayuntamiento de Madrid según dicha encuesta: pasaría de los 15 concejales que posee ahora a 28; Más Madrid se hundiría, que caería de 19 ediles a 11; el PSOE absorbería voto de Ciudadanos (que no conseguiría representación) y subiría de los 8 a los 11; Vox mantendría los 4 actuales y Podemos se quedaría entre 3 y 4.

Defender «el modelo de Madrid»

Díaz Ayuso clausuró este domingo, junto a Martínez-Almeida, las jornadas organizadas por el PP de Madrid que servirán de base para elaborar su programa electoral de los próximos comicios autonómicos y municipales y que marcarán su discurso político, después de escuchar a afiliados y a la sociedad madrileña.

Ahí ya dejó claras cuáles son sus intenciones: una mayoría de votos el próximo 28 de mayo para que «el proyecto de todos sea posible» y que sea «un primer aviso» para el Gobierno de Sánchez y «los enemigos de España». «Este partido no se ha olvidado de su misión y sus valores y Madrid está para demostrarlo«, avisó la dirigente del PP, y añadió que «por mucho que lo intenten, no van a cancelar a la España real».

Almeida también intervino para remachar lo que ya había apuntado su presidenta. “De cara a los próximos meses tenemos que seguir preservando y defendiendo el modelo de Madrid, porque si quieres cumplir tus sueños, tu lugar es Madrid; si quieres pertenecer a la sociedad más libre y abierta, tu lugar es Madrid; si entiendes que tienes que atacar la pobreza y no la riqueza, tu lugar es Madrid”, zanjó.