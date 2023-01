Ayuso se distancia de Feijóo: rechaza el fichaje de Arrimadas y Villacís

El PP prepara una opa a Ciudadanos en el año electoral aprovechando la grave crisis interna de los naranjas. PeroIsabel Díaz Ayuso no está de acuerdo. La presidenta de la Comunidad de Madrid se ha distanciado en este sentido del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y se ha mostrado en contra de los posibles fichajes de la que era la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, y de la vicepresidenta del Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís.

Así lo ha señalado Ayuso durante un encuentro informativo organizado este lunes por los diarios Expansión y El Mundo, en el que ha asegurado que a su proyecto electoral para la región «no le conviene un mercado de fichajes».

«No creo que los mercados de fichajes sirvan así como así, yo creo que ahí tiene que haber unos principios, tiene que haber ideas, tiene que haber unos valores y no precipitarse sin más, para no hacer al final un mercadeo de fichajes que yo creo que a mi proyecto en Madrid no le conviene», ha argumentado Ayuso.

Ante la pregunta de sí ficharía a la vicealcaldesa del Ayuntamiento de Madrid, la mandataria madrileña ha recordado la importancia de «la coherencia», de ver de «qué casos hablamos, en qué circunstancias» y «qué han dicho anteriormente» antes de tomar una decisión precipitada.

«Ahora mismo no sé qué haremos, sólo sé que hoy Ciudadanos está desaparecido en Madrid e intentaron echarme de la vida política. Tendré que reflexionar, sinceramente, no lo sé«, ha manifestado durante su intervención en el encuentro informativo.

Feijóo no descarta fichar a miembros de Ciudadanos

Con la crisis interna que atraviesa Ciudadanos y una posible desaparición de la formación en Madrid, dirigentes próximos a Feijóo han abierto las puertas a ambas integrantes de la formación naranja para sumarse al proyecto de los populares.

Una idea en la que ha insistido el coordinador general del PP, Elías Bendodo: “El PP ha dicho que el talento de Ciudadanos que quiera venir tiene las puertas abiertas. Efectivamente, uno de esos talentos es Begoña Villacís”.

Además, Feijóo, ante su objetivo de obtener unos buenos resultados en las municipales y autonómicas, ha mantenido contactos discretos en las últimas semanas con la vicealcaldesa, con el fin de plantearle la posibilidad de que no se presente a la alcaldía de la capital, según ha informado El Confidencial Digital.

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. EFE/ Zipi

En esta línea, el presidente del PP le habría ofrecido a Villacís ser alcaldesa de Madrid cuando el actual alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, pasara a ser ministro del Gobierno.

Por su parte, Villacís aún no ha dado una respuesta al no tener aún una propuesta formar de los populares. Además, fuentes próximas a la vicealcaldesa consultadas por el mismo medio apuntan que, siendo una propuesta concreta y firme, tiene muchos condicionantes y demasiado tiempo de espera.

Cabe recordar que Génova fichó en diciembre al alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera (Ciudadanos), como candidato a las elecciones municipales de la ciudad. Con este, se esperan más fichajes de la formación naranja al PP para las elecciones.