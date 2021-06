Ayuso inicia las negociaciones con Vox para blindar su investidura

Un mes después de las elecciones anticipadas del 4 de mayo en la Comunidad de Madrid, el Partido Popular y Vox han mantenido una primera reunión, y de momento, los populares aseguran que hay buena predisposición al entendimiento. Advierten, no obstante, que ya no se encuentran en “un contexto de negociación como hace dos años“.

La negociación que entablaron ambas formaciones en 2019 para la investidura de Isabel Díaz Ayuso como presidenta de la Comunidad de Madrid, no solo es diferente porque el partido de Ciudadanos ya está fuera de la ronda de contactos, también porque el PP ha logrado muchos más escaños (65 escaños), quedándose a las puertas de la mayoría absoluta (69 escaños).

El Partido Popular necesita la abstención de Vox para garantizar la investidura de Díaz Ayuso y, por ese motivo, se ha sentado a negociar ese sentido de voto. Y, aunque los de Rocío Monasterio dijeron en un primer momento que facilitarían la reelección de la actual presidenta, la realidad es que Santiago Abascal ya ha mostrado su aspiración de obtener la presidencia de la Asamblea de Madrid.

“Habrá que verlo y yo lo que creo es que hay que ser generosos. Lo que no puede ser es lo que pasaba en la anterior legislatura, muchas veces con Ciudadanos, que no quería saber nada de Vox pero cogobernaba gracias a ellos. Yo creo que hay que ser en esta vida no solo humilde sino también generoso”, declaró Ayuso.

No obstante, aún faltan reuniones para aclarar la ocupación de cada puesto en la Mesa de la Asamblea. Ya se ha fijado en el calendario político madrileño, y la primera fecha clave de la legislatura será la próxima semana. La constitución de la Asamblea tendrá lugar el martes día 8 de junio, y ese día se confirmará si existe o no pacto entre PP y Vox para el reparto de los puestos del órgano de gobierno de la Cámara

Una semana más tarde, los días 17 y día 18 de junio, se celebrará el debate de investidura. Una fecha para la que Díaz Ayuso espera contar ya con la abstención de los diputados de Vox.