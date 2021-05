La formación de gobierno en Madrid destapa las primeras riñas entre PP y Vox

Partido Popular y Vox comienzan las negociaciones para formar gobierno en Madrid a través de los medios. El líder de Vox, Santiago Abascal, lanzó este viernes que le gustaría que su partido presidiera la Asamblea. El presidente ha resaltado que Vox va a apoyar a Ayuso sin pedir nada a cambio pero espera a cambio que el PP “tenga la misma generosidad con Vox”.

Una proposición que ha sido contestado por la presidenta de la Comunidad de Madrid, también a través de los medios. Isabel Díaz Ayuso considera que “sería demasiado” otorgarle la presidencia a Vox con solo 13 de 136 diputados obtenidos. Un argumento que ha coronado recordando que ella se ha quedado solo a cuatro de la mayoría absoluta.

Ayuso insiste en que se verá “en qué punto” se van a encontrar pero ha remarcado que está a cuatro escaños “de la mayoría absoluta” y que Vox tiene que decidir si apoya o no apoya pero “no estar todo el rato con estos anuncios”.

La candidata de Vox a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, junto al presidente de Vox, Santiago Abascal. Foto: EFE/Kiko Huesca

Pero además del número de apoyos con los contaría Vox, los populares manejan otro temor para no ceder la presidencia de la Comunidad a Vox.

Según ha podido saber Economía Digital, desde Génova no está bien visto que Vox presida la Asamblea porque Ciudadanos ya utilizó este cargo “para descabalgarnos”.

Se refieren cuando los naranjas estaban dispuestos a ceder los votos a la formación de Más Madrid o al PSOE, quienes registraron sendas mociones de censura para descabalgar a los populares. Finalmente, se adelantó Ayuso registrando el anticipo electoral y la Justicia le dio la razón.

Desde Génova no quieren que se vuelva a repetir algo así y que en vez de Cs sea Vox. Este argumento se vería reforzado a que las relaciones entre ambos partidos no son las mejores tras la ruptura de los populares con Vox a raíz del debate de la moción de censura presentada por los de Abascal contra Pedro Sánchez. “Casado y Abascal no han vuelto a hablar”, desvelan fuentes de la dirección del PP a ED.

Esta podría ser la primera riña entre ambas formaciones y la antesala a emplazarse a una formación. La candidata de Vox, Rocío Monasterio, señala que “la realidad es que el PP depende de Vox” porque no llega a los 69 escaños de la mayoría absoluta, aunque recuerda que ellos han dicho “desde el primer minuto” que “le darán sus votos a cambio de nada” .

“Nosotros ahora estamos esperando a ver qué dice la señora Ayuso, en que posición se va a colocar, también respecto a Génova”, apostilló la líder de Vox en Madrid. Vox quiere llevar a Ayuso a su terreno y piden que “no escuche a Génova”, respecto a algunas reflexiones.

La formación de Abascal apunta que lo que diferencia a Vox y al PP es que el primero tiene “un programa y un ideario político que es muy claro”, con ideas que “les definen y que defienden claramente, sin virar”.

En este sentido, criticó al PP de haber cambiado su mensaje en los últimos días, en los que el presidente del PP, Pablo Casado, “no está siendo coherente” al “suplicar” al Gobierno central un nuevo estado de alarma con el que “restringir la libertad de los españoles”.