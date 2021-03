Bárcenas dice ahora que grabó a Rajoy mientras destruía documentos de la ‘Caja B’

El extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, ha señalado a Mariano Rajoy en la comisión de investigación sobre la ‘Kitchen’ en el Congreso. Pese a acogerse en varias ocasiones en el derecho a no declarar, el antiguo responsable de las cuentas ha asegurado que el expresidente le enseñó varias hojas de la Caja B y las destruyó en una trituradora.

Así de contundente ha sido tras la pregunta del diputado socialista Felipe Sicilia. “¿Hay alguna grabación en la que se demuestre que Rajoy destruyó los papeles de la contabilidad que usted le entregó?”, le pregunta el PSOE. “Eso es así, pero desconozco ahora quien tiene esta grabación… lo grabé yo, evidentemente. Así sucedió, esto es así”, respondió Bárcenas.

El extesorero ha aclarado por qué dijo al magistrado que no había registrado nada, tras preguntarlo al parlamentario socialista. “Yo declaré al juez que no lo había grabado, porque no podía acreditar que existía esa grabación“. En una segunda declaración ante el magistrado, sí reconoció la autoría de esa supuesta grabación.

Bárcenas señala a Rajoy como cerebro de la ‘Kitchen’

Bárcenas también ha señalado hacia Rajoy como cerebro de la operación Kitchen, al asegurar que el expresidente la organizó para robarle documentos que comprometían a dirigentes del partido. El extesorero ha destacado que “es una suposición. Así lo creo”.

Bárcenas también ha señalado a otros cargos de la era Rajoy, entre los que estaba el exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. En su opinión, fue el que ordenó la operación al exsecretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez. El líder marcó que este último “no ha podido tener un interés personal” en investigarlo sin “el respaldo de su superior”.

El extesorero del PP ha seguido “con las suposiciones” y ha dibujado el árbol que lleva directamente al expresidente del Gobierno. Bárcenas ha asegurado que, del mismo modo que Martínez seguía órdenes de Fernández Díaz, también lo hacía este en las órdenes de Mariano Rajoy.

El PP se escapa de la comisión sin hacer ninguna pregunta

El PP ha disparado contra “comisión fake“, a la que ha tildado en términos de “inquisitorial” y de “juicio sumarísimo”. Los populares han aprovechado para criticar los casos de corrupción del PSOE, y ha acusado de irregularidades a Podemos. El partido se niega a entrar en el “juicio político” que nos presentan los portavoces de los grupos de la oposición.

“No queremos ni interferir en la estrategia de su defensa, porque no queremos tampoco cuestionar la presunción de inocencia, ni queremos interferir en las investigaciones que están en curso y mucho menos entrar en el juego político que nos presentan los portavoces de los grupos de la oposición, no vamos a hacerle ninguna pregunta”, han argumentado.

(Seguirá ampliación)