Belarra vuelve a atacar a Juan Roig: «Quien genera riqueza son los trabajadores»

La ministra de Derechos Sociales y secretaria general de Unidas Podemos, Ione Belarra, se ha reafirmado en sus críticas al empresario valenciano y presidente de Mercadona, Juan Roig, asegurando que llamarle «capitalista despiadado no es un insulto, es una descripción» durante un acto de Unidas Podemos en Valencia junto al candidato de Podemos a la Presidencia de la Generalitat, Héctor Illueca, y la candidata de Podemos a la Alcaldía de Valencia, Pilar Lima.

Belarra ha replicado la respuesta de Roig sobre que «los empresarios somos los que creamos riqueza»: «Quien crea riqueza en este país son los trabajadores y las trabajadoras, no los empresarios. Podemos imaginar un país sin empresarios, pero no un país sin trabajadores«, ha afirmado con contundencia la ministra. Además, ha aprovechado para arremeter contra el PSOE, al que considera «una fuerza conservadora» y, asegura, «siempre le entra el miedo».

«Para transformar hay que decir la verdad, cómo se van a atrever a subirles los impuestos, si no se atreven ni a nombrarles, si no pueden decir ni ‘Juan Roig'», ha declarado en referencia al partido mayoritario del Gobierno de coalición. En otro acto del partido, Belarra acusó al dueño de Mercadona de «hacerse de oro a costa de la crisis económica derivada de la guerra de Ucrania» e instó a topar los precios de la cesta básica de la compra. Críticas que no sentaron bien en el ala socialista del Gobierno, cuando la portavoz del PSOE y ministra de Educación, Pilar Alegría, salió a pedir que se mantuviera «una cierta prudencia verbal» porque «en política hay que ser mesurado».

Marcar perfil propio antes de las elecciones

Estas críticas se enmarcan en una apuesta de Unidas Podemos de endurecer su discurso y diferenciarse del PSOE de cara a las elecciones municipales y autonómicas, para lo cual también tildaron de «usureros», «codiciosos» y «avariciosos» a la presidenta del Banco Santander, Ana Botín, y al presidente de BBVA, Carlos Torres en un acto en Madrid el fin de semana pasado.

Belarra también ha acusado al PSOE de «proponer volver al código penal de la manada» con su proposición de ley para modificar la ley del ‘sí es sí’ del Ministerio de Igualdad, tras la cual se han producido rebajas de penas y excarcelaciones a agresores sexuales y violadores.

La ministra también ha afirmado que este caso «representa perfectamente lo que ha sido esta legislatura» de «un PSOE al que siempre le entra el miedo». En esta línea, ha querido atribuir a Unidas Podemos el establecimiento del tope al gas, la subida del SMI en 2023, la ley de familias y el impulso a la ley de vivienda.

A pesar de todas estas críticas, ha asegurado que el Gobierno de coalición «tiene la misma mala salud de hierro de siempre». Y es que, otros cabezas del partido como el portavoz del grupo parlamentario en el Congreso, Jaume Asens, reconocen que no piensan romper el Gobierno justo antes de unas elecciones municipales y autonómicas.