Carta del Imserso: qué hacer si no la has recibido

Los viajes del Imserso son uno de los principales atractivos de la jubilación. Se trata de un programa de turismo complementario a las prestaciones de la Seguridad Social, que tiene el objetivo de proporcionar a las personas mayores jubiladas estancias en zonas de costa y turismo de interior, contribuyendo con ello a mejorar su calidad de vida, su salud y la prevención de la dependencia.

Para poder acceder es necesario cumplir con varios requisitos, el principal es ser pensionista de jubilación del sistema de Seguridad Social español. También pueden acceder al programa turístico los españoles residentes en el extranjero que reúnan alguna de las condiciones anteriores y vivan en los siguientes países: Alemania, Andorra, Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Holanda, Italia, Luxemburgo, Noruega, Portugal, Reino Unido, Suecia y Suiza.

¿Qué puedo hacer si no he recibido la carta?

Para viajar con el Imserso es imprescindible haber recibido la carta de acreditación. En este sentido, es necesario tener en cuenta que todas las personas que hayan participado en el programa en años anteriores recibirán una carta de renovación. No obstante, no es posible utilizar la carta de acreditación recibida en temporadas previas, puesto que cada vez se genera una clave compuesta por cuatro números para cada usuario, que va variando cada temporada, tal y como remarca el Imserso.

Anuncio de viajes del Imserso. Foto Biel Aliño – EFE

En cualquier caso, en la misiva figurarán los datos que aparecen en la base de datos del Imserso, así como el impreso de solicitud. Si la información que figura en la carta es incorrecta o ha quedado desactualizada, será necesario modificarla. La modificación de los datos se puede llevar a cabo a través de la Sede Electrónica del Imserso utilizando el número de referencia de la carta, o bien, el sistema Cl@ve. Así, una vez se acceda a la web, se deberá escanear el código QR que aparece en la misiva con el teléfono móvil.

Las personas que no puedan efectuar de forma online la modificación de los datos, contarán con la opción de remitir el impreso de solicitud cumplimentado con los nuevos datos. La carta deberá enviarse en sobre franqueado a la siguiente dirección: Programa de Turismo del Imserso, apartado de correos 10.140 28080 Madrid.

Según apunta el Imserso, el principal motivo por el que los usuarios no reciben la carta es no estar dados de alta en el programa. En el caso de que se esté dado de alta y no se haya recibido la carta, se deberá llamar al teléfono gratuito + 34 912 667 713, de lunes a viernes en horario de 09.00 h a 18.00 h. Es recomendable que el usuario tenga a mano la copia de la solicitud que presentó, ya que es muy probable que le pregunten sobre la misma.