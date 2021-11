Casado esquiva a Ayuso con un viaje a Atenas durante la recepción de la Constitución

Pablo Casado ha diseñado su agenda política para las próximas semanas, de manera que no coincida en ningún acto público con Isabel Díaz Ayuso. El líder de los populares ha programado un viaje a Atenas el próximo 3 de diciembre, que le impedirá acudir a la tradicional recepción que organiza la Comunidad de Madrid con motivo de la conmemoración de la Constitución.

El presidente del PP irá al congreso Nueva Democracia que ha organizado el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, uno de sus socios por excelencia en el ámbito europeo. Su desplazamiento evitará de nuevo una foto conjunta con la presidenta madrileña después de que la batalla interna en el partido se haya acentuado en las últimas semanas, según ha publicado Europa Press.

Casado acudirá a Atenas como un gesto con el mandatario griego que ya estuvo el pasado 3 de octubre en la Plaza de Toros de Valencia para prestarle su apoyo durante la convención nacional del PP. Intervendrá el sábado en el cónclave y el domingo regresará por la noche a Madrid, lo que hará imposible que se presente en el evento de la sede de la Puerta del Sol.

El líder de los populares sí que conmemorará la Constitución en los actos que se celebrarán el 6 de diciembre en el Congreso de los Diputados, al que acuden los representantes de los principales poderes del Estado, de la cultura o de los movimientos sociales. Pero que ya no contará con Ayuso.

Casado retrasa su aparición en la manifestación de la ‘ley mordaza’

Esta ausencia ha salido a la luz, justo a las puertas de la manifestación contra los cambios de la ‘ley mordaza’ que está prevista para este sábado en Madrid. Al acto iban a acudir tanto Casado como Ayuso, pero el presidente del PP ha hecho también un cambio de última hora en su agenda que retrasará su aparición, lo que puede impedir una foto conjunta.

Casado ha organizado un acto con los presidentes provinciales del Partido Popular en León a primera hora de la mañana del sábado. Si finalmente acude a la movilización, llegaría en el tramo final por lo que podría evitar una foto con la baronesa popular, a la que no ve en público desde el pasado 19 de octubre.

“Intentaré intervenir lo antes posible para intentar llegar a la manifestación. Espero llegar y por eso he hecho este cambio”, ha explicado durante un acto en La Rioja.

Estos vaivenes en la agenda se producen después de semanas marcadas por la tensión entre los dos dirigentes por la fecha del congreso en el que se elegirá al nuevo líder del partido en la Comunidad de Madrid. Ayuso quería celebrar el cónclave antes de que acabase el año, pero desde Génova cerraron la puerta a acometerlo antes del primer trimestre de 2022.

Almeida media para rebajar el conflicto interno del PP

En el seno del Partido Popular han tratado de desvincular la agenda de Casado del conflicto interno que atraviesa la formación. El portavoz nacional, José Luis Martínez Almeida, ha quitado hierro al asunto, negando que las repetidas ausencias del jefe de la oposición estén relacionadas con Isabel Díaz Ayuso.

“Si va o no va no es por no coincidir con Isabel Díaz Ayuso, sino porque la agenda no se lo permite”, ha expresado el alcalde madrileño.

Almeida ha tratado de achacar el conflicto interno del PP a un debate generado por los medios de comunicación, a pesar de las declaraciones cruzadas que protagonizaron, por ejemplo, en el último congreso de Andalucía. “No hay que hacer más hipótesis, de verdad, no hagan caso a todo lo que les llega”, ha subrayado.