Acuerdo del PP y PSOE para renovar el Consejo del Poder Judicial: estos son los nuevos vocales

PSOE y PP han puesto fin a un laberinto de cinco años de negociaciones y acordaron la mecánica para renovar el Consejo General del Poder Judicial, en un acuerdo que calificaron como esencial para «reforzar la independencia» del poder.

El acuerdo se ha pactado en Bruselas entre el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes del Gobierno de España, Félix Bolaños con el vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, en presencia de la vicepresidenta de la Comisión Europea Vera Jourová, quien estuvo atenta a que el acuerdo siga los pasos de la Comisión Europea en su Informe sobre el Estado de Derecho relativo a España de 2022 y 2023.

Los miembros del CGPJ llevan cinco años y medio con su mandato caducado, y la necesidad de un acuerdo era un reclamo cruzado entre dirigentes socialistas y populares, a los que se sumaban organismos judiciales como el Tribunal Supremo. Ahora, el acuerdo tiene que ser ratificado por el Congreso.

Las negociaciones, que parecían estancadas como en los últimos dos encuentros entre Pons y Bolaños, se aceleraron tras las amenazas de Pedro Sánchez de quitar al CGPJ las competencias para nombrar a los magistrados si para fines de junio no se llegaba a un acuerdo, anuncio que le valió las críticas del arco opositor y de asociaciones judiciales.

Qué comprende el acuerdo

El acuerdo entre ambas fuerzas políticas precisa que se instauran mecanismos para reforzar “las garantías de independencia de jueces y magistrados”, así como se establecen mejoras para la autonomía de la Fiscalía General del Estado.

En el pacto, se encarga a los nuevos integrantes del Consejo «la redacción de un proyecto de ley que reforme el método de elección de integrantes en el órgano de gobierno de los jueces» que tenga en cuenta las exigencias de la Comisión europea y sus recomendaciones acerca del Estado de Derecho.

Además, se acuerda que todas las decisiones tendrán que ser adoptadas por mayoría reforzada (de tres quintos de los miembros), y «por primera vez en la historia» serán los nuevos vocales del Consejo los que escojan al magistrado que presida el CGPJ, elección que se hará por un mínimo de 12 votos a favor «y sin candidatos sugeridos».

«El acuerdo implica también la prohibición expresa de que un ministro pueda ser Fiscal general del Estado. Por tanto, el pacto implica evitar nuevos casos Dolores Delgado», precisan en el PP.

Los vocales elegidos

Los seis vocales de procedencia judicial propuestos por el Congreso son Ángel Arozamena (magistrado del Tribunal Supremo), Esther Erice (magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Navarra), Gema José María Macías Castaño (Audiencia Provincial de Barcelona), José María Fernández Seijo (juez de lo Mercantil de Barcelona), José María Páez (juez decano de Málaga) y José Carlos Orga (Audiencia Provincial de Logroño).

Los otros seis vocales, también de procedencia judicial pero que llegan desde el Senado, son José Antonio Montero (magistrado del Tribunal Supremo, José Eduardo Martínez Mediavilla (presidente de la Audiencia Provincial de Cuenca), Esther Rojo (presidenta de la Audiencia Provincial de Valencia), Carlos Hugo Preciado (Tribunal Superior de Justicia de Cataluña), Alejandro Abascal (Audiencia Nacional) y Lucía Avilés (juez de lo penal de Mataró).

A ellos se les suman otros ochos juristas, que son José Luis Costa Pillado (presidente del Consello Consultivo de Galicia), Inés María Herreros Hernández (fiscal), Pilar Jiménez (fiscal superior de Cantabria), Argelia Queralt (profesora Derecho Constitucional UB y Letrada del Tribunal Constitucional), Ricardo Bodas (magistrado jubilado de la Sala 4ª Tribunal Supremo), Bernardo Fernández (expresidente del Consejo Consultivo de Asturias), Luis Martín Contreras (LAJ Sala 3ª Tribunal Supremo) e Isabel Revuelta (letrada de Cortes).

Además, PP y PSOE acordaron cubrir la vacante pendiente el Tribunal Constitucional que, a propuesta del Grupo Popular en el Senado, ocupará José María Macías Castaño, actual vocal del CGPJ.

El PP detalla las razones para el desbloqueo

Desde el PP, han indicado que el acuerdo ha sido posible por la aceptación del PSOE del sistema de participación directa, «garantizando así que los jueces tendrán capacidad de elegir a sus representantes en el Consejo», donde además «ni el presidente del Gobierno ni los grupos parlamentarios tendrán capacidad de proponer o elegir al presidente del Tribunal Supremo».

Otros puntos, han precisado, son el reparto equilibrado de vocales que garantiza «que no habrá control político del Poder Judicial», y también por el hecho que «los partidos nacionalistas no tendrán representación en el CGPJ» ni tampoco «los cercanos a Podemos y Sumar, que sí fueron considerados en 2022 pero que ya no tendrán asiento en el nuevo Consejo».

El Gobierno celebra el acuerdo

La ministra portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha celebrado este martes el acuerdo y ha asegurado que es una buena noticia que se vuelva a la «normalidad institucional».

En declaraciones a los medios en los cursos de verano de la URCJ, Alegría no ha querido comentar las condiciones del pacto, que corresponden -ha dicho- a PP y PSOE, pero sí ha celebrado que «los dos principales partidos hayan llegado a este acuerdo».

«Había habido otros momentos donde hubo acercamientos y posibilidades que se truncaron en el último momento. Hoy ha sido posible, es un buen mensaje que lanzamos a todos los ciudadanos, que después de tantos días se puedan poner de acuerdo», ha dicho.

En tanto la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha valorado positivamente el pacto por el CGPJ al presentarlo como una «buena noticia» y proclamando que «ya era hora».

«Hemos esperado cinco años, hemos estado cinco años sin Consejo General del Poder Judicial con un PP que no ha cumplido claramente la Constitución durante más de cinco años», ha añadido.