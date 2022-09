Choque de ministros: Robles sale en defensa de Planas y reprocha a Díaz su intromisión en el sector alimentario

Nueva polémica en el seno del Gobierno de coalición. A la ministra de Defensa, Margarita Robles, no le ha gustado que la vicepresidenta Yolanda Díaz propusiera este miércoles limitar los precios del sector alimentario para que algunos alimentos básicos de la lista de la compra tengan un coste fijo. Sobre todo, porque considera que no es su competencia.

«No concibo que, dentro de un órgano colegiado, algún ministro quiera entrar en algo que no le corresponde a él«, ha criticado Robles en una entrevista en Antena 3. La ministra ha añadido que «hay ministros que son los competentes» y los que «técnicamente» saben todo, por lo que son «los que tienen que tomar las decisiones» en cada caso.

Leer más: Díaz trasladará su propuesta de limitar los precios al sector alimentario pese al rechazo de Planas

«No se puede decir, bueno, pues a ver que se me ocurre a mí ahora que puede quedar bien», ha continuado reprochando Robles, y ha acusado a Yolanda Díaz de querer «patrimonializar que está con los más vulnerables». «Yo, sinceramente, no me gusta, lo digo con toda claridad. Creo que tenemos un ministro de Agricultura espléndido que conoce la realidad, que es un hombre prudente, responsable, sensato.», ha declarado.

El ministro de Agricultura cree que la propuesta no es legal

El ministro de Agricultura, Luis Planas, se manifestó el martes para rechazar la medida: «No me parece, en absoluto, una medida pertinente y no ayudaría, sin duda, ni a los productores, ni a los consumidores, ni a ningún eslabón de la cadena«, señaló Planas en declaraciones a Europa Press.

Planas considera que la medida «no es posible» desde el punto de vista legal y tampoco «es deseable». También afirmó, en declaraciones a Europa Press, que la intervención de precios es una «medida excepcional» que solo se puede adoptar, de acuerdo con la normativa europea, en el caso de mercados regulados, «y el mercado agroalimentario no lo es».

Reunión de Díaz y Garzón con Carrefour

A pesar de las críticas, este jueves se ha reunido la ministra Yolanda Díaz y el ministro de Consumo, Alberto Garzón, con el director ejecutivo de Carrefour, Alexandre de Palmas, para tratar la propuesta. Reuniones que continuarán el próximo lunes con las grandes distribuidoras de alimentación y asociaciones de consumidores.

La ministra defiende que no se trata de una intervención de precios, sino de llegar a un acuerdo sobre una cesta de compra básica con precios limitados y ha señalado a lo planteado en Francia en esta línea como «un modelo razonable y positivo para todo el mundo».