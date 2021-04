Detectan un nuevo síntoma vinculado a la covid: un pitido insoportable en los oídos que tarda meses en desaparecer

Cada vez hay más pruebas de que el coronavirus podría estar relacionado con un pitido desagradable y potencialmente debilitante en los oídos. La relación entre el zumbido persistente en los oídos —también llamado tinnitus— y la salud mental se ha puesto de manifiesto recientemente con la muerte por suicidio de Kent Taylor.

El fundador de la cadena de restaurantes Texas Roadhouse, de 65 años, falleció el 18 de marzo tras lo que su familia ha descrito como “una batalla contra los síntomas relacionados con el postcovid, incluido un grave tinnitus”.

Una organización benéfica del Reino Unido ha informado sobre un pico de consultas relacionadas con el tinnitus entre mayo y diciembre de 2020, según recoge The Guardian, con un aumento del 256% de su volumen normal de llamadas en esos meses.

Un estudio preliminar publicado el 21 de marzo ha descubierto que el 15% de las personas con COVID-19 han declarado tener tinnitus. El 7,6% ha informado de pérdida de audición y el 7,2%, de vértigo, que también está relacionado con los oídos.

Varias personas se hacen una prueba PCR para detectar coronavirus en España, donde la incidencia acumulada de casos a 14 días vuelve a crecer tras varias semanas de estabilidad | EFE/JC/Archivo

Kevin Munro, profesor de audiología en la Universidad de Manchester y autor principal del estudio, ha declarado a The New York Times que, a las 24 horas de publicarse el estudio, recibió un centenar de correos electrónicos de pacientes agradecidos que decían que su médico no había tenido en cuenta sus síntomas. “Estamos a la espera de un estudio definitivo de alta calidad para confirmar esta cifra”, aclara Munro a Business Insider en un correo electrónico.

Algunos virus causan dificultades auditivas

Hasta la fecha, no está claro si el tinnitus es una consecuencia de la infección por Covid-19. “Sabemos que algunos virus pueden dañar el oído, por lo que es posible que esto ocurra con el SARS-CoV-2”, añade Munro en declaraciones a Business Insider, mencionando el nombre científico del coronavirus.

El sarampión, las paperas y la meningitis también pueden causar dificultades auditivas. Pero “el tinnitus suele ser más molesto cuando estamos ansiosos y estresados y no dormimos bien”, afirma Munro, todo lo cual ha aumentado durante los confinamientos por la pandemia.

El tinnitus suele caracterizarse como un pitido en los oídos, pero también puede sonar como un zumbido, un silbido o un chasquido. Incluso, un usuario de redes sociales ha descrito su “tinnitus postcovid” como una “invasión de cigarras” en un tuit.

A cicada invasion is basically what I have been experiencing since developed post-covid tinnitus 5+ months ago https://t.co/1sMooQp2aY — Ilan Schwartz MD PhD (@GermHunterMD) April 12, 2021

Alrededor del 15% de las personas experimenta tinnitus y 2 millones de estadounidenses tienen “casos debilitantes” de tinnitus, según American Tinnitus Association (Asociación Estadounidense de Tinnitus).

Reino Unido incluye el tinnitus como síntoma de la covid, los EEUU no

El Servicio Nacional de Salud del Reino Unido menciona el tinnitus como un efecto secundario común tanto en las personas que padecen Covid-19 como en las que se recuperan. Sin embargo, los Centros para el Control de Enfermedades de EE. UU. y la Organización Mundial de la Salud no lo incluyen como tal, según informa The New York Times.

Uno de los problemas encontrados es que no existe una prueba de diagnóstico para el tinnitus, explica Munro a Business Insider en un correo electrónico.

En la mayoría de los casos, el tinnitus se denomina “subjetivo”, lo que significa que solo el paciente puede oír el ruido, aunque en algunos casos raros el médico puede oír el tinnitus mientras examina a la persona.

“Hasta que no dispongamos de una prueba de diagnóstico, los médicos tienen que confiar en el autoinforme de la historia clínica”, comenta Munro.

Noticia original: Business Insider

Autora: Marianne Guenot