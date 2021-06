El Gobierno rechaza un referéndum de independencia en Cataluña

El Gobierno de Pedro Sánchez se ha cerrado en banda ante la petición de convocar un referéndum sobre la independencia en Cataluña. Se trata de una de las principales reclamaciones de las formaciones independentistas, después de haber logrado el indulto de los dirigentes políticos presos por el juicio del ‘procés’.

La ministra portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha invitado a los partidos secesionistas a sumarse a la mesa de diálogo pero ya ha adelantado que no facilitará ni una consulta ni una nueva declaración unilateral de independencia. “Este Ejecutivo no va a permitir que se quebrante la legalidad”, ha afirmado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Aunque no haya cedido ante las dos principales propuestas de Esquerra y de Junts, sí que ha abierto la mano a poder negociar medidas que conduzcan hacia un “mayor autogobierno para Cataluña”, siempre que se enmarquen dentro de la legalidad. “Es importante ser capaces de avanzar en propuestas viables dentro del marco constitucional”.

“Necesitamos coser las heridas y restaurar la confianza perdida” María Jesús Montero, ministra portavoz del Gobierno

Montero ha comparecido para explicar los detalles sobre los indultos, que serán de carácter parcial y estarán condicionados a que los beneficiados no cometan delitos graves en los próximos años. La medida permitirá al Gobierno no pillarse los dedos ante un nuevo intento de recurrir a la vía unilateral. “Nosotros no podemos responder de lo que tienen que hacer los partidos independentistas y el propio Govern”, ha aclarado Montero.

El Gobierno se aferra a la “utilidad pública” para justificar los indultos

La ministra portavoz ha explicado los argumentos que han debatido en el Consejo de Ministros para poner en marcha la medida de gracia y defenderse de los previsibles recursos que ya han avanzado los partidos de la oposición. El principal será el de la “utilidad pública” para mantener la convivencia en Cataluña.

“No estamos ni validando ni cuestionando las resoluciones jurídicas. La Justicia terminó su trabajo y ahora es el momento de la política”, ha defendido Montero.

“¿Los indultos son garantía de éxito? Evidentemente no” María Jesús Montero, ministra portavoz del Gobierno

La portavoz del Gobierno ha vendido los indultos como “un mensaje de diálogo y encuentro” para superar el conflicto en Cataluña y ha atacado al Partido Popular por no haber tomado medidas cuando estaba en el Gobierno. “Hay algunas personas que piensan que mirar para otro lado es una respuesta ante la realidad”, ha expuesto.

Montero ha comparecido sola en la sala de prensa y ha tenido que justificar las ausencias del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha apostado por una declaración institucional sin preguntas de los periodistas. Tampoco estaba el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, que comparecía a esa misma hora en el Senado.