El PP se abre de nuevo a pactar el CGPJ con el Gobierno si retira su última maniobra

El Partido Popular enmienda las palabras de su presidente, Alberto Núñez Feijóo, 72 horas más tarde. Si el viernes, tras conocer la maniobra del PSOE de una reforma legal en solitario para renovar el Tribunal Constitucional, el líder popular adujo que se habían «volado todos los puentes» para poder pactar entre ambos partidos el restablecimiento de los órganos constitucionales de la Justicia, ahora su formación se abre al acuerdo con los socialistas. Eso sí, con condiciones.

La pasada semana, el PSOE registró en el Congreso una proposición de ley para permitir al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), aunque se encuentre caducado y en funciones, nombrar a dos magistrados del TC y desbloquear así la renovación de este órgano. El tribunal venció su mandato hace quince días, pero el órgano de gobierno de los jueces lleva en esa situación tres años y medio. De esta manera, los socialistas podrían nombrar a los jueces que les corresponde por cuota del Gobierno y cambiar de esta manera la mayoría ideológica, que es lo que mantiene atascada las negociación, tras haber impulsado el pasado año otra reforma que limitaba su capacidad para hacer nombramientos mientras no se renovara por completo el CGPJ.

Ahora, tras el consejo de dirección de este lunes, los populares piden al Gobierno retirar este último movimiento o derogar por completo la reforma del año pasado y que el CGPJ pueda hacer todos los nombramientos pendientes. Lo ha reclamado en rueda de prensa posterior a la reunión el vicesecretario de Institucional, Esteban González Pons.

«Estábamos negociando y actuaron por su lado»

«Nosotros estábamos negociando. En medio de la negociación, sin decirnos nada, el Gobierno anunció que iba a nombrar a los dos magistrados del TC que les corresponden y renovar el tribunal parcialmente», ha narrado. «La última semana de la campaña de las andaluzas cruzamos mensajes y quedamos en hablar la siguiente semana». Pero el PSOE dio un paso adelante.

Es por ello que los populares creen que están «legitimados para romper la negociación» y en su «derecho», dado que tenían «una negociación con un plazo, y antes de que termine el Gobierno, sin avisar, toma una decisión unilateral de la que nos enteramos por la prensa». «Pero no lo vamos a hacer. Tenemos más sentido de Estado que el Gobierno de España, más altura de miras, somos más responsables», ha aducido Pons, a pesar de que su partido lleva bloqueando esta renovación desde que Sánchez accedió a la Moncloa.

Así, y «siguiendo lo que dijo el presidente Feijóo», el PP ahora se abre de nuevo a negociar el CGPJ mediante dos vías: o que el PSOE retire la reforma de la ley anteriormente mencionada, o que amplíe esa intención «y derogue completamente la reforma por la cual impidió al CGPJ renovar» y este órgano no nombre sólo a los miembros del TC sino también a los del Tribunal Supremo.

El atasco de la Justicia

«El Tribunal Supremo está dictando mil sentencias menos al año, hay Salas que en octubre o noviembre no van a poder reunirse porque sus magistrados se van a jubilar», ha explicado Pons. Es por ello que para su partido las renovaciones en el TC «no son urgentes, en el TS sí», y es lo que está «causando el deterioro de la Justicia en España». «A Sánchez no le interesaba renovar el CGPJ, solo controlar el TC. Si realmente le interesase, no nos traicionaría cuando todavía estaba vivo el plazo«, ha atacado el vicesecretario de Institucional, que era la persona delegada por Feijóo para la negociación en este ámbito.

A sus ojos, es «absurdo que el Gobierno habilite al CPGJ para lo que le interesa, y no para lo que a la Justicia le interesa». «Somos más maduros, más responsables que el Gobierno. Pero idiotas no. Si nos damos un plazo y el Gobierno nos deja colgados, lo normal es que ahora le pidamos que haga algo si quiere recuperar nuestra confianza. Si el Gobierno quiere retirar esa ley o acepta ampliarla, pues podemos seguir hablando», ha anunciado Pons.

De igual modo, antes de que se cumpla el plazo anunciado hace unas semanas -vencería a principios de julio-, el PP no descarta presentar su propuesta de renovación de la Justica para que «el Gobierno y la opinión pública la conozcan». «Es una propuesta que no es de máximos. Pero la semana pasada tenían mucha prisa», ha ironizado Pons, tras admitir que «el Gobierno está en su derecho de nombrar sus magistrados».

«Nosotros estamos dispuestos a continuar con el proceso de nombramiento y renovación como corresponde a un partido de leal de oposición. Pero cuando el Gobierno que ha impedido que el CGPJ haga nombramientos y lo habilita solo para hacer los que a él le interesa, la sospecha de que hay una maniobra de control es bastante«, ha aseverado.