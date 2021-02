El sector funerario advierte: “Si seguimos así volveremos a colapsar como en marzo”

Funerarias. Ese servicio que olvidas que está ahí hasta que fallece algún familiar o ser querido. Por desgracia y por la Covid-19, este año están más presentes que nunca.

Desde el 14 de enero hasta el 19 de febrero, han fallecido 119.113 personas por coronavirus, según los datos ofrecidos por los registros civiles a Juan Antonio Alguacil, tanatopractor con certificacion, docente de formación para el empleo, miembro de NFDA norteamericana y expresidente de la Asociación Española de Profesionales de los Servicios Funerarios (Aesprof).

El mismo día que el Ejecutivo aprueba en Consejo de Ministros que la Covid-19 sea enfermedad profesional para sanitarios y sociosanitarios, lo que incluye al personal que trabaja en servicios funerarios, este sector reclama figurar en el plan de vacunación del Gobierno. Desde el Ejecutivo les dan largas señalando que los protocolos ya están hechos y les tocará esperar.

El gremio critica que desde el inicio de la pandemia se les ha obviado, cuando su trabajo sigue siendo imprescindible. Asimismo, alertan de que “lo que viene es muy preocupante. Si seguimos así volveremos a colapsar como en marzo” y exigen al Gobierno cambiar su estrategia sanitaria ante el repunte de fallecidos y la presión hospitalaria en aumento. “De la ruina económica se sale, de la muerte no”, señala Alguacil.

Pregunta.- ¿Cómo están viviendo esta tercera ola? ¿Han notado un incremento exponencial de fallecidos?

Respuesta.- Se nota que hemos aumentado el nivel de trabajo un 30-40% y en algunos sitios, incluso, se ha superado este porcentaje. Hay tanatorios que han pasado de recibir dos fallecidos por Covid a 24 en estos momentos. Se está contratando a personal porque el sector no quiere volver a lo que sucedió en 2020.

El presidente del Sindicato Médico de Granada, Francisco Cantalejo, insiste en que ya no se ingresan en UCI pacientes con más de 80 años y probablemente se irá bajando de esa edad dependiendo de la demanda que exista. Volvemos a estar en un punto preocupante y creo que nos hemos acostumbrado a ver cientos de fallecidos todos los días.

“Nuestras soluciones no interesan al Gobierno”

Una silla de ruedas en el hospital Ifema de Madrid, región en la que se han registrado más muertos que los oficiales del Ministerio de Sanidad por coronavirus / EFE

P.- ¿Qué está fallando?

R.- No se están haciendo bien las cosas. En junio se dijo que habíamos vencido al virus. Tenemos 17 comunidades autónomas con 17 protocolos diferentes, hasta para la manera de celebrar los velatorios o de enterrar. No hemos aprendido nada. Nuestro sector piensa que estamos volviendo a marzo.

P.- ¿Qué solución propone?

R.- Nuestras soluciones no interesan al Gobierno. Nos ofrecimos para preparar la morgue del Palacio de Hielo en Madrid, pero no recibimos respuesta. Nos ofrecimos a asesorar sobre los duelos e incluso ahora nos hemos ofrecido para hacer test y no ha habido respuesta. Nadie nos contesta.

Hoy en día los funerarios tenemos opciones de realizar una formación muy específica y muy completa, que incluso facultan al tanatopractor, por ejemplo, para hacer los test de coronavirus. Es un trabajo que podríamos ahorrar a los sanitarios.

“Es una irresponsabilidad celebrar las elecciones ahora”

El cementerio de Guadalajara, en Castilla-La Mancha. EFE

P.- ¿Cree que el Covid-19 ha arrollado psicológicamente al sector?

R.- Por supuesto. Yo no soy el mismo de antes de la pandemia. Nadie se imagina lo que es hablar con las familias y los casos personales. Lo peor del ser humano sale en estas circunstancias y como se alarga en el tiempo, se nos está empezando a hacer muy cuesta arriba. También estamos notando que está aumentando el nivel de suicidios, un tabú en España, pero existe y empieza a repuntar.

P.- ¿Qué necesita ahora mismo el sector?

R.- Que nos escuchen. Nos estamos ofreciendo porque somos profesionales y podemos asesorar a las administraciones en muchos aspectos. Nosotros no estamos preparando con más personal y medios.

P.- ¿Sería partidario de aplazar las elecciones en Cataluña?

R.- Es una irresponsabilidad por parte del Gobierno celebrarlas ahora. Y pensar en una mayor movilidad en Semana Santa también me parece insultante. Todavía no hay un plan general para tratar a las personas con riesgos específicos, por ejemplo.

Cuando publiquen los datos de mortalidad, fijaos porque hemos observado de aquí a unos meses cómo ha bajado la edad de los fallecidos. Ahora también hay muchos jóvenes. Se debería de contar. Y lo más importante es que evalúen también las medidas aplicadas porque sino, ¿de qué nos sirven unas restricciones y otras?

P.- ¿Hasta cuándo estaremos así?

R.– Confío en que aprendamos y no dejemos pasar otro año igual. Vienen meses duros, pero al año que viene confío en que se relaje todo un poco más.