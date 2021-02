Elecciones catalanas | Pedro Sánchez se vuelca con la campaña de Salvador Illa

Ocho de cada diez catalanes rechaza el voto por correo, según el sondeo del CIS de este jueves. El 79,4% de los encuestados señaló que no prevé votar de esta forma, frente a un 14,2% que tiene la intención de hacerlo y solo un 2,3% que ya ha votado así. Un 4% no sabe o no responde.

Según datos de la Generalitat difundidos el martes, se han recibido 183.000 solicitudes de voto por correo, casi tres veces la cantidad de sufragios a la distancia que se registraron en las elecciones de 2017. Supone un máximo histórico, según el Departamento de Acción Exterior.

Esas 183.000 solicitudes representan el 3,3% del censo electoral de estas elecciones catalanas. SINEegún el , más de 5,6 millones de electores podrán votar el 14-F.