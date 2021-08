El Gobierno ha abierto por primera vez la puerta a la creación de una empresa pública de energía tras cinco días consecutivos con récord histórico en el precio de la luz. Esta propuesta, que en ningún caso se aplicaría de forma inmediata, ha provocado discrepancias entre el Partido Popular y Ciudadanos, socios de gobierno en Andalucía y Castilla y León.

Tras el anuncio realizado por el Ejecutivo central, el portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Mario Garcés, ha asegurado que la creación de una empresa pública de energía supondría “la claudicación definitiva del socialismo a manos del comunismo de Podemos”.

Durante una entrevista en Intereconomía radio, Garcés ha señalado que esta puerta abierta a la energética pública es una “claudicación definitiva” del PSOE a Podemos, que defendió la medida ante la subida constante del precio de la electricidad durante este verano. Un alza en los precios que ha provocado que el coste sea “un 190% más caro” que el año pasado.

Además, el portavoz popular ha asegurado que este problema no tiene que ver con lo público y lo privado, sino con buscar la eficiencia en el mercado.

Mario Garcés ha advertido que existen “problemas estructurales” para conseguir una reducción de los precios, aunque ha destacado que el Gobierno de Pedro Sánchez no llegó a intervenir, con la bajada del IVA y otros impuestos, “hasta después de tres meses” de continuas subidas.

Ciudadanos no se cierra a la energética pública

Frente a la oposición frontal del PP, Ciudadanos no cierra la puerta a la creación de una empresa pública de energía.

Según el vicepresidente de la Junta de Andalucía y líder de Ciudadanos en la comunidad autónoma, Juan Marín, “todo es debatible”. El dirigente naranja, entrevistado por Onda Cero, ha añadido que “hay que poner encima de la mesa” cualquier opción ante la elevada tarifa de la electricidad.

De esta manera, Ciudadanos no rechaza la propuesta de Unidas Podemos, aunque Marín ha destacado que “habría que valorarlo y analizarlo con más detenimiento”.

“Podrá ser o no. Podemos estar de acuerdo o no en el sistema. Lo que no puede ser es que estemos sufriendo una subida tan importante y no estemos siendo capaces de buscar soluciones“, ha subrayado el vicepresidente de la Junta de Andalucía y líder regional de Ciudadanos.