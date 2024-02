Feijóo enfría las negociaciones por el CGPJ y exige garantías para la independencia judicial

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, afirmó este jueves en Bruselas sobre las negociaciones con el Gobierno para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que «mientras no se cierre todo, no vamos a poder acordar nada, por tanto, habrá renovación y habrá ley, si no la negociación quedaría coja».

En declaraciones a los medios de comunicación en Bruselas, tras mantener un encuentro de 45 minutos con Manfred Webber, presidente del Partido Popular Europeo (EPP), Alberto Núñez Feijóo señaló que la reunión mantenida ayer por el ministro de Justicia, Félix Bolaños, con Esteban González Pons, y el comisario Didier Reynders, fue para «la renovación del Consejo, para una apuesta por la regeneración de las condiciones para formar parte del Consejo, del Tribunal Constitucional, y por supuesto para una nueva ley que ahonde en la independencia judicial».

«Nada estará cerrado mientras todo esto no esté cerrado», subrayó Feijóo que insistió en que «hemos de hacer un proyecto legal, un texto legal para modificar el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial». «Mientras no se cierre todo, no vamos a poder acordar nada, por tanto, habrá renovación y habrá ley, si no la negociación quedaría coja», reflexionó.

«Aquí venimos en una situación además límite del Estado derecho en España, más que nunca es necesario modificar la ley para que no pueda ocurrir en nuestro país que haya miembros el Tribunal Constitucional que hayan formado parte del Gobierno, y que haya miembros del Consejo General que correspondan a cuotas políticas de los grupos parlamentarios», recalcó.

Por ello, dijo, «vamos a lanzar un mensaje a todos los ciudadanos españoles, que lejos de erosionar el Estado de derecho en España como se está haciendo, lo que vamos a hacer es comprometer que el Estado de derecho en España tiene que seguir siendo una bandera permanente de nuestra democracia».

«La Comisión sabe muy bien cuál es nuestra posición y no vamos a engañar a nadie. Es verdad que el Gobierno nos ha engañado, por tanto, ya venimos aprendidos a esta negociación, nosotros planteamos muy claramente que tiene que haber una nueva ley y una renovación del Consejo, las dos cosas, no es posible una de ellas», remarcó.

Mediación de la UE

El presidente del PP agradeció la mediación del comisario de Justicia, Didier Reynders, y apuntó que «la Comisión acepte presidir y coordinar un diálogo estructurado entre los grupos parlamentarios mayoritarios en España, el Partido Popular y el Partido Socialista es toda una señal de que la Comisión se da cuenta que algo está ocurriendo en nuestro país y que el Estado derecho en nuestro país en este momento no goza de buena salud».

El propósito del nuevo texto legal que persigue el PP es «que no ocurra lo que ha ocurrido en los últimos años, para que no colapse el Poder Judicial y para que el Consejo a los 5 años, automáticamente, queda sin efecto y antes de que finalice el plazo ya hay otros miembros del Consejo General que han sido elegidos mediante sistemas democráticos entre los jueces españoles».

«Si queremos un Poder Judicial que actúe como tal habrá de ser independiente, si el Poder Judicial lo nombran los políticos la dependencia evidentemente se mantiene y sería muy bueno que los ciudadanos dejen de oír hablar del sector conservador y del sector progresista», concluyó.