Feijóo a Tamames para frenar la moción de Vox: «Si fueras mi padre no te dejaría hacer esto»

Al PP no le viene bien una moción de censura a Pedro Sánchez ahora. Su apuesta son las elecciones anticipadas. Es por eso que Alberto Nuñez Feijóo trató de frenar este procedimiento con el que Vox quiere intentar, sin éxito garantizado, echar al presidente del Gobierno de Moncloa. La semana pasada, el líder de los populares habló con el profesor Ramón Tamames, el candidato elegido por los de Santiago Abascal por teléfono y le fue franco: «Si fueras mi padre no te dejaría hacer esto».

Esta fue la postura que le mostró Feijóo, según aseguran desde su entorno, cuando Tamames le llamó para conocer cuál era su opinión. Primero fue Abascal quien se puso en contacto con el presidente del PP para informarle de su propuesta y, poco después, pue el propio Tamames quien telefoneó. Pero antes de eso Feijóo ya había sido tajante con el líder de Vox. «La moción es un disparate», le insistió a Abascal. El PP se mantiene en la abstención.

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. EFE/ Zipi

Feijóo expuso a Tamames sus motivos. En primer lugar, no ve acertada esta opción para él porque «el Congreso ya no es lo que era». El economista ya fue diputado en la década de los 80, primero de Izquierda Unida y luego se pasó al Centro Democrático y Social (CDS) de Adolfo Suárez. Por aquella época no se debatían tantas horas como ahora, con 15 portavoces diferentes, le aseguró el presidente popular.

Feijóo le explicó que ahora mismo una moción de censura solo serviría para reforzar a Pedro Sánchez. «Le darías una victoria», le advirtió a Tamames, que le respondió pidiéndole confianza. Sin embargo, en el PP ven que todo esto «es muy folclórico» y que no lleva a ningún lado.