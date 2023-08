El PP confía en la estrategia de investidura de Feijóo respaldada por Vox y Coalición Canaria

La dirección nacional del Partido Popular (PP) sostiene firmemente la estrategia de presentar a Alberto Núñez Feijóo como candidato a la investidura, alegando que se encuentra «más cerca» de asumir el gobierno. A pesar de no contar con los números necesarios, el PP argumenta que el apoyo de Vox y la adhesión de Coalición Canaria enriquecen la base de apoyos. Esta situación pondría a Sánchez en la encrucijada de necesitar el respaldo de Junts.

Fuentes de Génova, subrayan que el respaldo otorgado por Coalición Canaria a la candidatura de Cuca Gamarra para presidir el Congreso tiene un peso determinante en la estrategia del partido. Aunque se esperaba que la votación se perdiera, este gesto es interpretado como un respaldo consciente debido a la coalición de ambos partidos en el gobierno de las Islas Canarias.

A pesar de que Coalición Canaria ha expresado públicamente su disposición a colaborar tanto con el PP como con Pedro Sánchez, desde Génova estiman que Feijóo contaría con 172 apoyos. Esta cifra incluye los votos del diputado de Coalición Canaria y los 33 escaños de Vox, a pesar de que este último partido no brindó su apoyo en el Congreso.

Los representantes del PP defienden su decisión de no otorgar un puesto en la Mesa del Congreso a Vox, a pesar del descontento generado en dicho partido. Argumentan que esta exclusión busca mantener la centralidad política de Feijóo, una posición clave tanto en caso de elecciones repetidas como en un posible cambio de rumbo que permita la formación de un gobierno.

Solo cuatro escaños separan al PP de la mayoría parlamentaria, y aunque los eventos en la Mesa del Congreso no acercan al partido al apoyo del PNV ni a la abstención de JxCat, los miembros del PP consideran que tampoco los alejan.

El PP también ve ventaja en haber asegurado los cuatro puestos en la Mesa del Congreso a los que aspiraba, ya que en caso de discrepancia entre el PSOE y la coalición Sumar, el partido conservador ostentaría la mayoría.

Desde Génova, la prioridad es demostrar que en este momento están más cerca de la mayoría que Sánchez. Aunque Sánchez logró 178 apoyos para la elección de Francina Armengol como presidenta del Congreso, todavía debe negociar para convertir esa mayoría en un respaldo efectivo para una investidura.

«Siempre hay tiempo para ejercer la oposición«, añaden las mismas fuentes del PP, en respuesta a las voces críticas que cuestionan la estrategia adoptada hasta el momento.

En cuanto a la relación con Vox, el PP asegura que es adecuada y que ambos partidos entienden y respetan sus respectivas posturas, aunque no estén completamente alineadas. Además, las mismas fuentes desmienten la existencia de un pacto para otorgar un puesto a Vox, y señalan que este grupo no comunicó su decisión de no votar a favor de Gamarra.