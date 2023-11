Última hora: debate de investidura de Pedro Sánchez

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, destacó la disparidad entre el discurso de hoy y el presentado por Feijóo en el pasado. Desde la zona de escritorios del hemiciclo, el político afirmó: "Esto sí que es un pleno de investidura porque hemos visto un candidato con propuestas y soluciones para afrontar los problemas y los retos de los españoles: desde la subida de pensiones, reforzar la Atención Primaria, hacer de la vivienda el gran objetivo...". "Esto es tener un proyecto de país", añade.

No obstante, el político no escatimó críticas al referirse al discurso previo de Feijóo: "Esto ha sido un discurso de respuesta a la nada de lo que dijo Feijóo. Esto sí que es una investidura real y no lo que vivimos con Feijóo como candidato".