Investidura Pere Aragonès | En directo desde el Parlament de Catalunya

El community manager del expresident Carles Puigdemont, Alex Clarió, ha puesto en cuestión el referéndum que ha prometido Pere Aragonès y que está incluido en el pacto de investidura de ERC y la CUP.

“El Gobierno español de izquierdas ya ha dicho que bajo ningún concepto” aceptará un referéndum, según el asesor de Puigdemont, que se ha preguntado “cómo piensa forzarlo, desde el autonomismo, para hacerlo posible, qué hará si no lo consigue y, sobre todo (si lo hace unilateral), qué hará el día siguiente“.

Y ha zanjado: “Repetir un 1-O para acabar en lo mismo no hace falta“.

El govern espanyol d’esquerres ja ha dit que sota cap concepte. La pregunta és com pensa forçar-los -des de l’autonomisme- per fer-ho possible; què farà si no ho aconsegueix i, sobretot (si el fa unilateral) què farà l’endemà. Que repetir un #1oct per acabar allà mateix no cal https://t.co/QBXu9xsGx6

