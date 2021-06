Joaquim Forn: “La organización del referéndum ha sido mi máximo orgullo”

Una de las excusas en las que se basó Pedro Sánchez para conceder los indultos a los líderes catalanes presos por el 1-O fueron los informes de las cárceles catalanas en los que se destacaba la poca posibilidad de reincidencia de los presos y su capacidad de autocrítica, pese a que los de la Fiscalía destacaban todo lo contrario.

Pero la verdad es que cada uno ha pasado por una experiencia diferente en la cárcel. Los comportamientos varían desde el espíritu combativo con el que salen los Jordis (Cuixart y Sànchez) hasta el arrepentimiento de Carme Forcadell.

Y el que fue conseller d’Interior, Joaquim Forn ha dejado clara su postura este sábado, y está muy alejada del remordimiento: “Una cosa buena de la prisión es que hemos salido con las convicciones aún más fuertes”, ha asegurado el ex dirigente en una entrevista publicada en el Ara.

Seis de los presos del procés, Jordi Turull, Jordi Sànchez, Joaquim Forn, Raül Romeva, Jordi Cuixart y Oriol Junqueras, participan en el acto unitario organizado por Òmnium Cultural a las puertas de la cárcel de Lledoners antes de su entrada a prisión tras haberles sido revocado el tercer grado. EFE/ Susanna Sáez

Forn, que estuvo en el cargo menos de cuatro meses, ha pasado en prisión tres años y medio, pero no se arrepiente. “Los tres meses y medio los disfruté y estoy muy orgulloso de todo lo que hice con dos episodios como los atentados del 17-A y el 1-O”. Y ha añadido: “La organización del referéndum, y hacerlo desde el Gobierno, para mí ha sido el máximo orgullo que podía tener”.

Forn asegura que el objetivo es trabajar para que “la llama continúe encendida”

Al ser preguntado por el que era el president de la Generalitat cuando se produjo el referéndum ilegal, Carles Puigdemont, Forn ha asegurado que en cuanto pueda irá a visitarlo a Bruselas. “No nos vemos desde el 31 de octubre del 2017”, ha puntualizado.

“Yo no reconozco haber cometido delito grave, ni ahora ni antes”

Y el mensaje que le trasladará al ex dirigente será de agradecimiento. “Nuestra situación se ha podido resolver gracias también a muchas decisiones tomadas en Europa“, ha explicado. “Por lo tanto, nuestra prioridad será trabajar para que esta llama después de más de tres años y medio continúe encendida”, ha agregado.

Por otro lado, el hecho de que los indultos tengan condiciones, como no poder delinquir en los próximos seis años, no le preocupa al exconseller d’ Interior. “De entrada yo no reconozco haber cometido delito grave, ni ahora ni antes. Y ahora que estoy en libertad es para decir lo que pienso, para hacer lo que creo que es más conveniente”, ha aseverado.