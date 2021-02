La reciente confesión del extesorero del PP Luis Bárcenas en la que admite que el partido se financió en negro desde 1982 ha alarmado a la cúpula del partido en plena campaña de las elecciones catalanas.

Fuentes próximas a su líder, Pablo Casado, reconocen que el partido “podría perder a los votantes conservadores que están indecisos” y repiten, irónicamente, la “casualidad” de estas declaraciones, tras años en silencio, en plena campaña de las elecciones catalanas.

Los populares temen ahora no recuperar parte del electorado de Cataluña que ya veían en el saco. Esta era la ocasión para que el voto fugado a formaciones como Ciudadanos regresara. Pero en la sala de máquinas de Génova ya temen que el ‘caso Bárcenas’ vuelva a pasarles factura, aunque siguen descartando el ‘sorpasso’ de Vox al PP el 14-F.

“Sorpasso no habrá, pero sí, nos puede hacer daño“, responden al retransmitirse los juicios el lunes, martes y miércoles de la semana que viene, justo en campaña electoral y, además, vía streaming.

Ese antiguo votante de CiU que pide gestión a la Generalitat o el que se siente decepcionado con Ciudadanos tras la marcha de Inés Arrimadas a Madrid podría no optar por el PP al ver, en paralelo, cómo regresa a primer plano la supuesta financiación irregular.

Una maniobra de Sánchez

De ahí que el líder del PP, Pablo Casado, y el secretario general, Teodoro García Egea, acusen a Pedro Sánchez de “perseguir” al PP “con todos los aparatos del Estado”. El líder de los populares afirma que la fiscalía general ha “cocinado” la confesión de Bárcenas en plena campaña catalana para perjudicarles.

La Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Foto: EFE

Por el momento, el discurso de los populares sigue siendo el mismo desde que Casado fue elegido presidente: nada de esto va con nosotros. “Ese PP ya no existe. A mí me eligieron en primarias para pasar página de cualquier conducta no ejemplar en el partido”, decía Casado este viernes en Cope.

Casado ha ido señalando uno por uno a todos los organismos que considera que están ‘detrás’ de estos últimos movimientos relacionados con el ‘caso Bárcenas’. A saber: la Fiscalía General del Estado, cargo que ocupa la exministra socialista Dolores Delgado; al Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), encabezado por José Félix Tezanos, “con carnet socialista”; el Consejo de Estado, presidido por la exvicepresidenta socialista María Teresa Fernández de la Vega, a RTVE y a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

“Todos los reguladores están en manos del poder del Gobierno más radical de la historia. Estamos en manos de Sánchez y de Iglesias, el único Gobierno de Europa en manos de un partido radical comunista que defiende otras dictaduras bolivarianas”, subrayó el líder del PP.

Anticorrupción dice que Bárcenas no aporta nada nuevo

La Fiscalía Anticorrupción ve con escepticismo las confesiones de Bárcenas. Asegura que “no dice nada que no se supiese” ni aporta pruebas que acrediten nuevos delitos. Según fuentes de la Fiscalía, lo declarado por Bárcenas puede tener cierta trascendencia política, pero “nula” trascendencia penal.

Así, según las fuentes, lo que dice de las donaciones con las que se habría nutrido esa contabilidad paralela, en la época en la que se hicieron, no eran constitutivas de delito alguno, como ya quedó acreditado durante la instrucción de este caso que fue elevado a la Sala de lo Penal para su enjuiciamiento en 2015.

En cuanto a los posibles beneficios penitenciarios que Bárcenas trate de conseguir para él y su mujer con esa actitud colaboradora con la Fiscalía, las fuentes indican que eso es algo completamente independiente de las circunstancias penales.

Juicio, vía streaming, a pesar del Covid-19

El juicio por los papeles de Bárcenas no se suspenderá, a pesar de que uno de los principales acusados haya declarado que tiene coronavirus, Cristóbal Páez. Ello le imposibilitará la asistencia, pero podrá declarar vía telemática.

“El lunes empezarán con las cuestiones previas y ahí ya dependiendo de lo que aleguen, la sala resolverá”, señala la Audiencia Nacional en un comunicado oficial.

El exgerente del PP Cristóbal Páez se enfrenta a una petición de año y medio de cárcel y, aunque no acudirá a la vista, sí lo hará su abogado, Gonzalo Martínez Fresneda.

En principio, el lunes, el martes y el miércoles llegarán las declaraciones de los acusados: Bárcenas, Páez y los representantes de la empresa Unifica (que realizó las obras de Génova, supuestamente, pagadas en negro).

Las vistas serán públicas y el juicio será retransmitido en directo. El jueves será el turno de los testigos y, por suerte del PP, no acudirá ningún cargo de primera fila del partido.